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嘉義縣蕉農簡守佳榮獲台灣香蕉評鑑冠軍 拍賣價高
財團法人台灣香蕉研究所、屏東科技大學及香蕉產業策略聯盟，日前舉辦2022台灣香蕉品質評鑑暨產業加值推廣活動，邀請全國各香蕉產區蕉農參與評鑑，第一名由嘉義縣大林鎮蕉農簡守佳獲得。
蕉農簡守佳開心說，投入經營香蕉只有2、3年，目前還是香蕉門外漢，種植過程花很多時間請教前輩，但因為說法多元，最後主要以香蕉研究所種植SOP去執行，導入產銷履歷plus，得到品質不錯的作物，在拍賣市場價格比均價多3元。
縣府農業處表示，嘉縣為台灣種植面積第三大產區，由於緯度高，氣溫比南部低，加上日夜溫差大，香蕉慢慢累積養分，最終在秋冬時節成為Q甜扎實、別有風味的嘉義蕉。
香蕉品質評鑑邀請 32 位來自全國各香蕉重要產區的蕉農，評鑑標準以果品外觀：果指長度、彎度、飽滿度、外傷、病蟲害斑、藥斑等；果品合格率、重量、甜度、香氣、果肉質地、轉色、儲存度等指標作為評比項目。由評鑑單位至田間採樣並統一催熟，3天後才進行外觀品質評鑑，評鑑狀況公正且符合實際市場上架情形。
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