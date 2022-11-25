嘉義縣蕉農簡守佳榮獲台灣香蕉評鑑冠軍 拍賣價高

財團法人台灣香蕉研究所、屏東科技大學及香蕉產業策略聯盟，日前舉辦2022台灣香蕉品質評鑑暨產業加值推廣活動，邀請全國各香蕉產區蕉農參與評鑑，第一名由嘉義縣大林鎮蕉農簡守佳獲得。

蕉農簡守佳開心說，投入經營香蕉只有2、3年，目前還是香蕉門外漢，種植過程花很多時間請教前輩，但因為說法多元，最後主要以香蕉研究所種植SOP去執行，導入產銷履歷plus，得到品質不錯的作物，在拍賣市場價格比均價多3元。

縣府農業處表示，嘉縣為台灣種植面積第三大產區，由於緯度高，氣溫比南部低，加上日夜溫差大，香蕉慢慢累積養分，最終在秋冬時節成為Q甜扎實、別有風味的嘉義蕉。