太保市長選戰官司登場 候選人鄭淑分哽咽與戴光宗互槓針鋒相對

嘉義縣太保市長選戰最後一天，綠營內戰黑函事件愈演愈烈，綠營候選人戴光宗上午由立委蔡易餘陪同，到地檢署按鈴申告無黨候選人鄭淑分陣營、前省諮議員黃文峯等人毆傷志工。

隨後候選人鄭淑分由議員候選人、市長黃榮利陪同，在競選總部開記者會駁斥，「選舉不容顛倒是非，誰才是真正受害人？」鄭淑分哽咽指控遭對手陣營霸凌、國家機器打壓，她才是受害弱者。

鄭淑分說，市長選舉發生衝突，導因於這3張文宣，文宣有人署名以示負責，這不是黑函，她參選以來遭對手陣營霸凌打壓，包括公開場合被對方競選幹部口出「五字經」，有證人已提告，對方車隊經過她競總，按喇叭挑釁，她及志工住家附近遭不明車輛跟蹤，以及黑函抹黑，對她潑髒水拖下水。

她是政治素人，對手傾全黨之力及國家機器打壓，她堅強面對，堅持清白參選，相信市民會還給她公道！黃榮利表示，對方陣營人士挑釁側錄行為，造成雙方拉扯都有傷勢，全案進入司法偵辦，對手為拉抬選情無限上綱渲染，營造弱者打悲情牌，黃文峯跟他聯繫，絕對不會逃避，這是突發事件，不想讓對方炒作，選後大家一起面對司法，誰是誰非就可明白。

黃榮利說，根據法院判決書，戴光宗少年使用暴力，絕對不是弱者，如今又身為議員，會是弱者嗎？且事發後「嘉義王」立即出現在戴的競總，戴光宗有2位立委當靠山，不是弱者，他出示遭不具名黑函針對市政攻擊表示，他已向警方提告，對方宣稱停止競選活動仍繼續競選，欺騙鄉親。