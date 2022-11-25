快訊

T1聯盟／為霍華德助拳 雲豹簽下前CBA得分王艾夫伯

幸運兒只花125元就中獎！ 萊爾富這門市開出千萬發票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太保市長選戰官司登場 候選人鄭淑分哽咽與戴光宗互槓針鋒相對

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
鄭淑分哽咽指控遭對手陣營霸凌、國家機器打壓，她才是受害弱者。記者魯永明／攝影
鄭淑分哽咽指控遭對手陣營霸凌、國家機器打壓，她才是受害弱者。記者魯永明／攝影

嘉義縣太保市長選戰最後一天，綠營內戰黑函事件愈演愈烈，綠營候選人戴光宗上午由立委蔡易餘陪同，到地檢署按鈴申告無黨候選人鄭淑分陣營、前省諮議員黃文峯等人毆傷志工。

隨後候選人鄭淑分由議員候選人、市長黃榮利陪同，在競選總部開記者會駁斥，「選舉不容顛倒是非，誰才是真正受害人？」鄭淑分哽咽指控遭對手陣營霸凌、國家機器打壓，她才是受害弱者。

鄭淑分說，市長選舉發生衝突，導因於這3張文宣，文宣有人署名以示負責，這不是黑函，她參選以來遭對手陣營霸凌打壓，包括公開場合被對方競選幹部口出「五字經」，有證人已提告，對方車隊經過她競總，按喇叭挑釁，她及志工住家附近遭不明車輛跟蹤，以及黑函抹黑，對她潑髒水拖下水。

她是政治素人，對手傾全黨之力及國家機器打壓，她堅強面對，堅持清白參選，相信市民會還給她公道！黃榮利表示，對方陣營人士挑釁側錄行為，造成雙方拉扯都有傷勢，全案進入司法偵辦，對手為拉抬選情無限上綱渲染，營造弱者打悲情牌，黃文峯跟他聯繫，絕對不會逃避，這是突發事件，不想讓對方炒作，選後大家一起面對司法，誰是誰非就可明白。

黃榮利說，根據法院判決書，戴光宗少年使用暴力，絕對不是弱者，如今又身為議員，會是弱者嗎？且事發後「嘉義王」立即出現在戴的競總，戴光宗有2位立委當靠山，不是弱者，他出示遭不具名黑函針對市政攻擊表示，他已向警方提告，對方宣稱停止競選活動仍繼續競選，欺騙鄉親。

戴光宗否認霸凌對手，蔡易餘說，事件發生他們暫停6小時競選活動，不是停止競選，請黃家與鄭淑分陣營不要模糊焦點，請檢警立即公布太保分駐所前監視器畫面，畫面公佈就能真相大白，他向警方要求公布監視畫面遭拒，如此，那有動用國家機器打壓，對手陣營文宣用某人姓名，但此人身分不詳，至今未現身，等同「黑函」，戴光宗已找律師提告。

嘉縣議員候選人、太保市長黃榮利出示遭不具名黑函針對市政攻擊表示，他已向警方提告。記者魯永明／攝影
嘉縣議員候選人、太保市長黃榮利出示遭不具名黑函針對市政攻擊表示，他已向警方提告。記者魯永明／攝影
太保市長候選人鄭淑分(右)由議員候選人、市長黃榮利(左)陪同開記者會。記者魯永明／攝影
太保市長候選人鄭淑分(右)由議員候選人、市長黃榮利(左)陪同開記者會。記者魯永明／攝影
嘉義縣太保市長選戰，綠營候選人戴光宗(左圖右)上午由立委蔡易餘陪同到地檢署按鈴申告無黨候選人鄭淑分陣營、前省諮議員黃文峯等人毆傷志工；隨後候選人鄭淑分(右圖右)由議員候選人、市長黃榮利陪同開記者會駁斥。記者／李宗祐、魯永明 攝影
嘉義縣太保市長選戰，綠營候選人戴光宗(左圖右)上午由立委蔡易餘陪同到地檢署按鈴申告無黨候選人鄭淑分陣營、前省諮議員黃文峯等人毆傷志工；隨後候選人鄭淑分(右圖右)由議員候選人、市長黃榮利陪同開記者會駁斥。記者／李宗祐、魯永明 攝影

2022大選 嘉義縣選舉

延伸閱讀

黑函案峰迴路轉！林為洲撤告彭勝業 加告林冠年偽造文書

不滿支持者被打 候選人按鈴申告

選戰最後1天 翁章梁、王育敏白天車隊掃街晚間踩街遊行對決

黑函指與黑道走得近 基隆議會民進黨總召鄭文婷怒提告

相關新聞

台南出現超巨大聖誕靴？將軍廣山滯洪池意外造型很吸睛

台南市將軍區的廣山滯洪池空拍形狀有如一隻聖誕靴，造型可愛吸睛；市府2019年向民間購地闢建，滯洪池造型並未經過事先設計，...

太保市長選戰官司登場 候選人鄭淑分哽咽與戴光宗互槓針鋒相對

嘉義縣太保市長選戰最後一天，綠營內戰黑函事件愈演愈烈，綠營候選人戴光宗上午由立委蔡易餘陪同，到地檢署按鈴申告無黨候選人鄭...

台南人口最大區 永康區永大公保地解編市地重劃將啟動

台南市透過公保地解編市地重劃，提升公共設施服務機能，保障地主權益，在市長黃偉哲指示加速地方發展下，市府辦理中的公保地解編...

北台南家扶獲捐客貨兩用車 侯永都基金會已捐29部

侯永都社會福利慈善事業基金會今天捐贈客貨二用車給北台南家扶永康服務處，作為扶幼專車；參與捐贈儀式的扶助家庭代表及家扶社工...

議員村里長公投票3種都白色 嘉義縣選務人員清點小心翼翼

嘉義縣長、議員、鄉鎮市長、村里長選票及公投票，共250萬4千票，上午在18鄉鎮市公所由532個投票所投票所主任管理員及選...

雲林各地選務中心點選票封存 明送617個投票所

雲林縣各鄉鎮市公所選務作業中心今天上午同步展開選票點選作業，選委會表示，全縣有617個投開票所，上午8時至下午4時為投票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。