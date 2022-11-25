台南人口最大區 永康區永大公保地解編市地重劃將啟動

台南市透過公保地解編市地重劃，提升公共設施服務機能，保障地主權益，在市長黃偉哲指示加速地方發展下，市府辦理中的公保地解編市地重劃已有7案。

其中永康以公辦市地重劃方式辦理公設解編的開發區有5區，包括永康六甲頂醫療專區、竹園、大同、五王市地重劃，以及明年新啟動永康永大市地重劃，5區開發面積合計23.05公頃，地政局說，以市地重劃開發，可增加建地供給，並與周遭地區發展達成雙贏局面。

地政局長陳淑美表示， 明年新啟動之「永康永大市地重劃區」，係依據109年「高速公路永康交流道附近特定區計畫（第四次通盤檢討）」審竣以市地重劃辦理的公保地解編案。該區位於永康大灣地區核心地帶，以永大路二段以東與民族路以北之「文中7」學校用地為開發主體，併同納入周邊公共設施保留地辦理跨區市地重劃。

因「文中7」學校用地自民國67年間劃設迄今尚未徵收開闢，且周邊已有大灣高中(完全中學)可供學生就讀，經都市計畫檢討後，解編規劃為住宅區及必要公共設施用地，市長黃偉哲指示地政局加速辦理市地重劃，以維護土地所有權人權益，活化土地使用效能。

地政局表示，永康永大重劃區解編後土地使用項目有：住宅區及鄰里公園兼兒童遊樂場用地、停車場用地、廣場用地兼供自行車道使用、道路用地等公共設施，未來重劃完成後將提供3.5公頃可建築住宅用地及2.13公頃公共設施用地，整體開發區面積共約5.63公頃，重劃完成將可提升社區生活品質，促成地方整體發展。

永康永大市地重劃區土地權屬公有5人、私有176人，預計112年起陸續召開土地所有權人座談會、擬訂重劃計畫書等相關作業，提送內政部核定後再辦理工程施工及土地分配作業，預計115年完工。