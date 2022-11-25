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北台南家扶獲捐客貨兩用車 侯永都基金會已捐29部

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
侯永都基金會今捐客貨兩用車給北台南家扶歷年已捐29部。記者周宗禎／翻攝
侯永都基金會今捐客貨兩用車給北台南家扶歷年已捐29部。記者周宗禎／翻攝

侯永都社會福利慈善事業基金會今天捐贈客貨二用車給北台南家扶永康服務處，作為扶幼專車；參與捐贈儀式的扶助家庭代表及家扶社工都十分開心，這輛車將作為北台南家扶推展扶幼業務及出緊急任務使用，這也是侯永都基金會歷年來捐贈的第29部車。

北台南家扶表示，目前扶助約900戶弱勢家庭，提供經濟和物資服務，另辦寄養、兒保、社區及心理創傷復原服務；社工常因業務需求提供緊急安置受虐兒、陪伴就醫、兒保宣導、營隊和各項活動接駁和器材載送、愛心物資配送補給、義賣等，且因服務範圍遍及海邊和深山，早期以機車代步已無法滿足服務需求，處理兒保案件時也需要公務車代步避免遭暴力傾向家長威脅和跟蹤。

北台南家扶說，現有公務車齡約10年，有2台已逾15年，社工因訪視服務、活動辦理及各項物資載運需頻繁用車，車子設備耗損嚴重，且因車齡老舊在用車上亦有安全疑慮，曾發生社工外出訪視因車輛出現狀況無法順利返回狀況，感謝侯永都基金會創辦人、南紡集團總裁侯博明了解社工困境及兒少的需求後，認同扶幼服務理念，支持應提升社工員安全及便利性，以基金會名義捐贈價值78萬元的全新8人座廂型車。

北台南家扶主任莊淑惠表示，目前幫助家庭大部分單親及隔代教養，超過六成以上每月總收入在兩萬元以下，家中常有健康及醫療議題，兒少也有繳不出註冊費或學習需求未獲重視的困擾，常需社工到宅提供關懷和協助，非常感謝侯永都基金會除每年捐款60萬元助學金幫助弱勢兒少安心向學外，今年又額外捐贈八人座廂型車，讓家扶能持續不間斷推動扶幼業務，提供家扶工作人員最「給力」的支持，家扶將會讓愛繼續轉動，提供更多元的服務，若家中有18歲以下需要協助的弱勢兒少與家扶聯絡，電話6324560。

侯永都基金會今捐客貨兩用車給北台南家扶歷年已捐29部。記者周宗禎／翻攝
侯永都基金會今捐客貨兩用車給北台南家扶歷年已捐29部。記者周宗禎／翻攝
侯永都基金會今捐客貨兩用車給北台南家扶歷年已捐29部。記者周宗禎／翻攝
侯永都基金會今捐客貨兩用車給北台南家扶歷年已捐29部。記者周宗禎／翻攝
侯永都基金會今捐客貨兩用車給北台南家扶歷年已捐29部。記者周宗禎／翻攝
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