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台南出現超巨大聖誕靴？將軍廣山滯洪池意外造型很吸睛

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南將軍廣山滯洪池空拍有如巨大聖誕靴吸睛。記者周宗禎／翻攝
台南將軍廣山滯洪池空拍有如巨大聖誕靴吸睛。記者周宗禎／翻攝

台南市將軍區的廣山滯洪池空拍形狀有如一隻聖誕靴，造型可愛吸睛；市府2019年向民間購地闢建，滯洪池造型並未經過事先設計，面積大小是根據對於當地所需滯洪量來規畫；等到完工驗收時空拍，才發現造型有如聖誕老人穿的靴子。

市府水利局說，這座滯洪池面積達1公頃，最大滯洪量1.8萬噸，是將軍區最大滯洪池，平時是地方社區蓄水槽，雨季時可保護社區免於水患。

水利局表示，從空拍上來看廣山滯洪池，在靴子的鞋尖有一塊灰藍色的長方形「補丁」，其實是水利局特別為當地裝設的抽水站，每秒可抽取2噸的積水，提升當地社區的防洪能力。

去年8月9日凌晨3點，將軍區廣山社區遭受暴雨侵襲，3小時累積雨量超過120mm，根據原有排洪設施的能力，這個雨量需要8小時才能退水，但當天卻在3小時內就退水，早上8點時社區已無大礙，居民外出不受影響，可見廣山滯洪池和抽水機發揮巨大作用。

廣山社區的居民說，以往當地每年都會至少淹水10次，留下來的居民大多是難以搬家的長輩，0823豪雨時有長輩甚至困在房間無法下床；黃偉哲上任第一年完成這座滯洪池後，這兩年都沒有發生水淹及膝的狀況，許多長輩平常還會在滯洪池附近散步，就好像社區多了一個景觀池。

水利局表示，滯洪池通常設置在地勢低漥的地區，在旱季時可以當作社區的蓄水池或公園綠地、雨季來臨就吸納流向社區的積水，避免洪水在短時間積累成高峰，為水利設施爭取排水時效，增加居民應變時間，降低大雨對社區生命財產的危害。

水利局表示，目前全市共57座滯洪池，累計總滯洪量約1千萬噸，近年完成的將軍區廣山滯洪池、永康區西灣里滯洪池、安定區港口滯洪池，都大幅改善當地積水狀況，今年也沒有發生大規模淹水問題。

滯洪池 水利局 淹水

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