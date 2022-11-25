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議員村里長公投票3種都白色 嘉義縣選務人員清點小心翼翼

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長、議員、鄉鎮市長、村里長選票及公投票，共250萬4千票，上午在18鄉鎮市公所由532個投票所投票所主任管理員及選務人員，展開清點。 記者魯永明／攝影
嘉義縣長、議員、鄉鎮市長、村里長選票及公投票，共250萬4千票，上午在18鄉鎮市公所由532個投票所投票所主任管理員及選務人員，展開清點。 記者魯永明／攝影

嘉義縣長、議員、鄉鎮市長、村里長選票及公投票，共250萬4千票，上午在18鄉鎮市公所由532個投票所投票所主任管理員及選務人員，展開清點，其中議員、村里長及公投票3種都是白色，尤其村里長及公投票顏色、大小相似，容易混淆，清點數算小心翼翼，避免出錯。

避免投票出錯，選票交到選民手上，要經過3道清點手續，上午清點選票及公投票作業，在鄉鎮市公所集中舉行，員警在場警戒蒐證，太保市公所因蓋新辦公大樓，改到公有零售市場二樓，清點先用點鈔機，再由各投票所主任管理員等，用手一張張仔細清點，共5種選票、1種公投票。

選票顏色：縣長選票「淺黃色」；縣議員選票「白色」；山地原住民議員選票「淺綠色」；鄉鎮市長選票「金黃色」；鄉鎮市民代表選票淺「粉紅色」；村里長選票「白色」；唯一的一案18歲公投票也是白色。

選委會說，議員、村里長及公投票都是白色，容易混淆，當初曾向反映中選會，議員選票長度比較長，村里長、公投票顏色、大小相似，提醒選務人員清點數算，投票發送及開票時，要小心謹慎。

太保市公所因公所蓋新辦公大樓，改到公有零售市場二樓，清點先用點鈔機。記者魯永明／攝影
太保市公所因公所蓋新辦公大樓，改到公有零售市場二樓，清點先用點鈔機。記者魯永明／攝影
嘉義縣長、議員、鄉鎮市長、村里長選票及公投票，共250萬4千票，上午在18鄉鎮市公所由532個投票所投票所主任管理員及選務人員，展開清點。 記者魯永明／攝影
嘉義縣長、議員、鄉鎮市長、村里長選票及公投票，共250萬4千票，上午在18鄉鎮市公所由532個投票所投票所主任管理員及選務人員，展開清點。 記者魯永明／攝影
議員、村里長及公投票3種都是白色，尤其村里長及公投票顏色、大小相似，容易混淆。記者魯永明／攝影
議員、村里長及公投票3種都是白色，尤其村里長及公投票顏色、大小相似，容易混淆。記者魯永明／攝影
嘉義縣長、議員、鄉鎮市長、村里長選票及公投票，共250萬4千票，上午在18鄉鎮市公所由532個投票所投票所主任管理員及選務人員，展開清點。 記者魯永明／攝影
嘉義縣長、議員、鄉鎮市長、村里長選票及公投票，共250萬4千票，上午在18鄉鎮市公所由532個投票所投票所主任管理員及選務人員，展開清點。 記者魯永明／攝影

投票 公投 議員

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