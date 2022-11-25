雲林各地選務中心點選票封存 明送617個投票所
雲林縣各鄉鎮市公所選務作業中心今天上午同步展開選票點選作業，選委會表示，全縣有617個投開票所，上午8時至下午4時為投票時間，民眾務必攜帶身分證、印章及投票通知單前往投票。
九合一選舉倒數最後一天，投票日在即，雲林縣各投票所主任管理員、主任監察員等，今天上午至各地公所選務作業中心點選選票，清點完畢後須重新包裝、核章並封存，明天一早由主任管理員、主任監察員和員警一起至公所領選票，再運送到各投票所。
選委會指出，2022年地方公職人員選舉選票顏色，縣長為淺黃色、縣議員為白色、鄉鎮市長為金黃色、鄉鎮市民代表為淺紅色、村里長為白色，18歲公民憲法修正案之複決公投票為白色。
雲林縣選舉人數，縣長有55萬9273人，縣議員6選區共55萬8880人（第1選區12萬5373人，第2選區7萬8434人，第3選區11萬1385人，第4選區7萬8213人，第5選區9萬306人，第6選區7萬5169人），18歲公民憲法修正案之複決公投案56萬614人。
選委會提醒，因應中央流行疫情指揮中心防疫規定，民眾進入投票所需戴口罩，並配合量體溫、手部消毒等防護措施。
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