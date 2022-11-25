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台灣「合掌村」阿里山得恩亞納 再蟬聯嘉義縣最迷你投票所

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣選民最少的投開票所，是偏遠山區阿里山鄉十字村，有台灣「合掌村」稱譽的得恩亞納社區。本報資料照片
嘉義縣選民最少的投開票所，是偏遠山區阿里山鄉十字村，有台灣「合掌村」稱譽的得恩亞納社區。本報資料照片

嘉義縣五合一選舉明天投票，因人口老化流失，縣長選民共42萬2568人，18鄉鎮市設532個投開票所，投票人數最多是海區東石鄉先天宮香客大樓，共1862人；人數最少是偏遠山區阿里山鄉十字村得恩亞納活動中心，只有76人，可望最早完成投開票。

東石鄉先天宮因新投開票難覓，未拆開2個，全部1862人，是全縣選民最多投票所，每次大選投票踴躍，常出現選民大排長龍；選民數最多投票所在海區東石鄉，人數最少投票所在山區阿里山鄉，山海區一大一小投票所，選民數相差1786人，成鮮明對比。

得恩亞納位在海拔1400公尺山中秘境，是鄒族部落，42戶小木屋採斜頂式設計，色彩繽紛，像藏身山林中的桃花源，被形容台灣「合掌村」，與日本合掌村相似，成為熱門景點。

這裡是八八風災後，政府協助災民興建的永久屋。社區入口處建置有瞭望台，還有活動中心及教會，住民在每間屋子入口處，用心布置裝置藝術，每間房子都述說不同故事，遊客到訪如同走入童話世界，處處充滿驚喜。

縣長、鄉鎮市長、議員、鄉鎮市民代表、村里長選舉名冊公告結束，選委會公告選舉人數：縣長選舉人數42萬2568人，較2018年縣長選舉人數42萬2568人，減少6081人，減少人數比阿里山鄉4466人、大埔鄉3900人還多，相當減少1個山地鄉選民。

嘉縣人口跌破50萬人，老化比例全台居冠，青壯人口外流，農業結構，反映在選舉人數，選民年年減少，選委會說，縣長選舉人數42萬2568人，男性21萬8898人，女性20萬3670人，性別比例男多於女。

7個議員選區人數，以第一選區8萬6490人最多，應選8席，第7選區山地原住民3864人最少，應選1席；18鄉鎮市長選舉人數42萬2148人；鄉鎮市民代表選舉人數42萬1987人；村里長選舉人數42萬1608人。

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