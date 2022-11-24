快訊

塞爆惹民怨！蔡總統晚上才來桃園輔選早上就封路 鄭運鵬競辦道歉了

「一代廟會傳奇」騎重機自摔撞車底慘死 青山宮PO文哀悼

遠距醫療突破時空限制 新加坡團隊赴台南左鎮觀摩取經

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
遠距醫療突破時空限制，新加坡團隊赴台南左鎮觀摩取經。圖／經發局提供
遠距醫療突破時空限制，新加坡團隊赴台南左鎮觀摩取經。圖／經發局提供

台南市左鎮面臨嚴重人口外流、少子超高齡的困境，台南市政府去年開始推動「台南市AIoT應用之遠距照護示範計畫」，讓偏鄉高齡者可以繼續生活在最熟悉的家，但也擁有到醫院的安心感。

新加坡包括醫師、護理師、工程師等專家組成參訪團，今天就遠距照護模式進行意見交流。

台南市政府經發局長陳凱凌表示，很開心有機會與新加坡頂尖團隊一同交流、討論，高齡化是台灣及世界許多先進國家面臨的重要議題，創新導入5G及AIoT智慧科技於遠距照護應用，透過長者每日智慧記錄健康數值、成大醫院醫師群遠端掌握健康資訊。

經發局表示，日前衛服部也派員至左鎮地區參訪，計畫中以透過安排據點專員到府關懷協助，成功讓科技「入宅」進入偏遠地區的長者家中，讓外地工作的子女及遠端醫師都能即時掌握長輩的健康狀況。高齡者可以繼續生活在最熟悉的家，同時擁有醫院的專業、安心感。

智齡科技股份有限公司與會代表說，協助執行「生一個囝來甲你有孝」的實證計畫來研擬科技應用，透過這次專案的參與，左鎮區的長輩們已經潛移默化養成定時以照護包內的儀器量測生理數據的習慣。

經由在地專員的服務及兩位台南市區醫學中心醫師的遠端投入，藉由放置在長輩家中的照護包，內含血氧計、體溫槍和心跳血壓計等，自動傳輸數據訊號至手機，透過長者每日智慧紀錄健康數值、成大醫院醫師群遠端掌握健康資訊，從預防醫學的角度出發，以最省力的方式達到最大化的照護能量，創新嘗試讓長者自己能照顧好自己的實證實驗，成功翻轉偏鄉遠距照護、打造智慧照護小鎮。

經發局表示，南市老年人口比率以偏鄉更為嚴重，再加上就醫不便，所以「居家定期健康量測」與「遠距照護」變得相對重要。

利用科技的輔助提升居住品質，並打破城鄉之間的隔閡，創造新型照護模式，未來也將會將此一成功經驗拓展至其他地區，讓更多偏遠地區的居民打破時間和空間的藩籬，透過遠距醫療照護模式，讓醫療照護零距離。

智齡科技公司今年結合新永安、南天及三冠王有線電視等業者共同申請地方SBIR主題式聯盟，本案涵蓋全台南的電視機上盒推動友善老人操作的「居家健康量測」、「預約叫車接送、站點通知」、「影音衛教宣導」等功能，使長輩在電視就能接收到最即時的醫療資訊與服務，補足不擅使用手機或網路的長輩資訊落差缺口，減低偏鄉領藥負擔與提高按時服用藥物意願，解決偏鄉醫療問題，打造可行的社會永續公益服務模式。

遠距醫療突破時空限制，新加坡團隊赴台南左鎮觀摩取經。圖／經發局提供
遠距醫療突破時空限制，新加坡團隊赴台南左鎮觀摩取經。圖／經發局提供
遠距醫療突破時空限制，新加坡團隊赴台南左鎮觀摩取經。圖／經發局提供
遠距醫療突破時空限制，新加坡團隊赴台南左鎮觀摩取經。圖／經發局提供
遠距醫療突破時空限制，新加坡團隊赴台南左鎮觀摩取經。圖／經發局提供
遠距醫療突破時空限制，新加坡團隊赴台南左鎮觀摩取經。圖／經發局提供

台南 遠距 偏鄉

延伸閱讀

竹苗鬥陣行 參與一場從教室空間到教育環境改革的美學運動

鼓勵女學生讀理工科 台科大學生推導師配對平台獲大獎

港媒：中共新團隊福建背景居多 之江後繼無人

REITs配息穩 吸引力強

相關新聞

古坑水碓南橋高齡不堪用 斥資2.6億進廠維修後年完工

雲林水碓南橋是古坑鄉、斗六市交通往來的重要橋梁，車流量龐大，但因橋梁使用逾40年，相當老舊且橋梁梁底高度不足、落墩數過多...

古坑天主堂設托嬰中心 送托部分補助、自付額超佛心

雲林縣第3間公設民營托嬰中心今天在古坑鄉成立，由虎尾若瑟醫院營運，出生滿2個月的嬰兒即可送托，預計收托15人，至多可延長...

「台南400Box」耶誕裝置現身民治中心 下月4日點燈

耶誕腳步近，台南市政府在新營民治中心近日已完成布置大型聖誕樹，高約6點5公尺，以聖誕禮物為布置主題，巧妙融入「台南400...

台南大內天后宮旁計畫道路將拓寬 明年初發包

在地方持續爭取下，台南市大內區石子瀨天后宮旁8米寬計畫道路將開闢，最快明年初將發包，總經費4600餘萬元，市府也將辦理大...

選前之夜圓環兩黨交鋒 互拚「全壘打」看板先上

今年因嘉義市長選舉延後，使得選情有些冷清，不過明晚嘉義市文化路噴水圓環選前之夜造勢活動仍是各界矚目的焦點，國、民兩黨市長...

歌迷嗨爆了！韓國頂流女神「宣美」耶誕夜台南獨家開唱

台南市政府上周公佈耶誕跨年全部演出陣容，有來自台日韓近30組藝人，卡司超強，討論熱度還在延燒，市長黃偉哲今天在臉書直播拋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。