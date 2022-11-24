遠距醫療突破時空限制 新加坡團隊赴台南左鎮觀摩取經

台南市左鎮面臨嚴重人口外流、少子超高齡的困境，台南市政府去年開始推動「台南市AIoT應用之遠距照護示範計畫」，讓偏鄉高齡者可以繼續生活在最熟悉的家，但也擁有到醫院的安心感。

新加坡包括醫師、護理師、工程師等專家組成參訪團，今天就遠距照護模式進行意見交流。

台南市政府經發局長陳凱凌表示，很開心有機會與新加坡頂尖團隊一同交流、討論，高齡化是台灣及世界許多先進國家面臨的重要議題，創新導入5G及AIoT智慧科技於遠距照護應用，透過長者每日智慧記錄健康數值、成大醫院醫師群遠端掌握健康資訊。

經發局表示，日前衛服部也派員至左鎮地區參訪，計畫中以透過安排據點專員到府關懷協助，成功讓科技「入宅」進入偏遠地區的長者家中，讓外地工作的子女及遠端醫師都能即時掌握長輩的健康狀況。高齡者可以繼續生活在最熟悉的家，同時擁有醫院的專業、安心感。

智齡科技股份有限公司與會代表說，協助執行「生一個囝來甲你有孝」的實證計畫來研擬科技應用，透過這次專案的參與，左鎮區的長輩們已經潛移默化養成定時以照護包內的儀器量測生理數據的習慣。

經由在地專員的服務及兩位台南市區醫學中心醫師的遠端投入，藉由放置在長輩家中的照護包，內含血氧計、體溫槍和心跳血壓計等，自動傳輸數據訊號至手機，透過長者每日智慧紀錄健康數值、成大醫院醫師群遠端掌握健康資訊，從預防醫學的角度出發，以最省力的方式達到最大化的照護能量，創新嘗試讓長者自己能照顧好自己的實證實驗，成功翻轉偏鄉遠距照護、打造智慧照護小鎮。

經發局表示，南市老年人口比率以偏鄉更為嚴重，再加上就醫不便，所以「居家定期健康量測」與「遠距照護」變得相對重要。

利用科技的輔助提升居住品質，並打破城鄉之間的隔閡，創造新型照護模式，未來也將會將此一成功經驗拓展至其他地區，讓更多偏遠地區的居民打破時間和空間的藩籬，透過遠距醫療照護模式，讓醫療照護零距離。