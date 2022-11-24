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全國十大神農及模範農民揭曉 南市得獎人數居冠

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
第33屆十大神農及模範農民日前公佈，台南楠西蜂農蔡勝峰獲全國模範農民。圖／台南市政府農業局提供
第33屆十大神農及模範農民日前公佈，台南楠西蜂農蔡勝峰獲全國模範農民。圖／台南市政府農業局提供

第33屆十大神農及模範農民日前公佈，台南市共3人獲獎，產業領域橫跨雜糧、水產及養蜂等產業，得獎人數全國第一。

台南市政府農業局長李建裕說，南市獲全國十大神農獲獎的2人，農業有新化區「甘藷契作與加工銷售」產銷班班長邱裕翔；漁業則是北門區「水產養殖及水產加工」的黃國良；獲全國模範農民也是本屆唯一在養蜂業得獎的是楠西區「養蜂（西洋種蜜蜂）」達人蔡勝峰，蔡勝峰上屆也獲得全國模範農民，是連續二屆獲獎。

他指出，從本屆台南市得獎者可看出，產業包含農漁及養蜂，顯示台南在農漁養蜂業等多元產業技術擁有獨到之處，感謝農友在專業領域上努力，也感謝產官學界各專家學者肯定。

農業局說，共輔導轄內9位來自農漁畜牧養蜂等農友參加第33屆十大神農及模範農民競賽，作物種類包含甘藷、芒果、文旦、火龍果、蘭花、漁類養殖、養鹿、養蜂等，涵蓋水果、花卉、雜糧、漁業、畜牧、蜂各種多元產業。

台南市長黃偉哲表示，南市為農業大都，產值為六都之冠，神農獎及模範農民的得獎，除彰顯南市農產業多樣多元，也希望農業能更精進，農民收益能更多。

第33屆十大神農及模範農民日前公佈，台南新化邱裕翔獲十大神農。圖 ／台南市政府農業局提供
第33屆十大神農及模範農民日前公佈，台南新化邱裕翔獲十大神農。圖 ／台南市政府農業局提供
第33屆十大神農及模範農民日前公佈，台南北門黃國良獲十大神農獎。圖 ／台南市政府農業局提供
第33屆十大神農及模範農民日前公佈，台南北門黃國良獲十大神農獎。圖 ／台南市政府農業局提供

農民 北門

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