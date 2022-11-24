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印度台北協會副會長訪台南 討論雙方交流

中央社／ 台南24日電

印度台北協會副會長崔柏尚（Prasant Tripathi）今天首次拜會台南市政府，由台南市副市長趙卿惠出面接待，初步討論雙方交流。

台南市政府發布新聞稿指出，趙卿惠出面接待崔柏尚並感謝印度台北協會會長戴國瀾（GourangalalDas）今年初到台南參加國際蘭展，顯見雙方深厚友誼。趙卿惠同時邀請崔柏尚及印度台北協會參加台南好YOUNG耶誕跨年系列活動及2024年「台南400年」紀念活動。

趙卿惠表示，印度和台灣兩國國名首個字母I、T，剛好代表著台印發達的「IT（資訊科技）產業」，如今印度已成為全球第五大經濟體，擁有無限發展潛力，她期待雙方持續加深產業交流，在印太區域合作努力。

崔柏尚表示，台南歷史悠久，是認識台灣的起點，他希望加深印度和台南的合作。崔柏尚更提出舉辦「印度日」文化交流，邀請台南和印度古老城市締盟。

崔柏尚2006年進入印度外交體系，曾派駐莫斯科、上海等地，去年抵任印度台北協會副會長，負責領事、教育、媒體等業務。他此次南下，除拜會市府，也參觀國立成功大學醫學院附設醫院的國際醫療中心，出席成大「印度文化推廣暨印地語入門講座」。

印度 台南 醫學院

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