印度台北協會副會長訪台南 討論雙方交流
印度台北協會副會長崔柏尚（Prasant Tripathi）今天首次拜會台南市政府，由台南市副市長趙卿惠出面接待，初步討論雙方交流。
台南市政府發布新聞稿指出，趙卿惠出面接待崔柏尚並感謝印度台北協會會長戴國瀾（GourangalalDas）今年初到台南參加國際蘭展，顯見雙方深厚友誼。趙卿惠同時邀請崔柏尚及印度台北協會參加台南好YOUNG耶誕跨年系列活動及2024年「台南400年」紀念活動。
趙卿惠表示，印度和台灣兩國國名首個字母I、T，剛好代表著台印發達的「IT（資訊科技）產業」，如今印度已成為全球第五大經濟體，擁有無限發展潛力，她期待雙方持續加深產業交流，在印太區域合作努力。
崔柏尚表示，台南歷史悠久，是認識台灣的起點，他希望加深印度和台南的合作。崔柏尚更提出舉辦「印度日」文化交流，邀請台南和印度古老城市締盟。
崔柏尚2006年進入印度外交體系，曾派駐莫斯科、上海等地，去年抵任印度台北協會副會長，負責領事、教育、媒體等業務。他此次南下，除拜會市府，也參觀國立成功大學醫學院附設醫院的國際醫療中心，出席成大「印度文化推廣暨印地語入門講座」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言