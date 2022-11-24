體驗多元文化 移民署邀新住民手做韓式泡菜

移民署嘉義市服務站為讓新住民體驗多元文化，邀請擅長日韓及中式料理達人葉育成分享韓式泡菜的小故事及手作泡菜，對於能動手作韓式泡菜新住民覺得新鮮有趣。嘉義市服務站希望經由展現異國不同文化，讓來自世界各國的新住民朋友能彼此欣賞、理解。

葉育成表示，泡菜被美國《健康》雜誌評選為世界五大健康食品之一。而南韓因緯度較高，冬天寒冷的氣候讓蔬菜不易保存，所以需要透過醃製的方式，將蔬菜儲存到冬天食用。葉育成在示範製作泡菜的過程中，以水梨、糖、魚露、洋蔥、胡蘿蔔絲、韭菜段等配料來增加甜味及口感，並添加南韓蝦米與糯米醋來加速泡菜發酵。

現場不時傳來新住民朋友的歡笑聲，夾雜著「原來南韓泡菜加入水梨汁是為了增添黏稠度，讓泡菜醃製的更入味！」、「可惜現在做好的泡菜還要再發酵1個月才能吃！」，來台20年的越南新住民阿雁表示，不但可以增進新住民朋友間的交流，還可以認識南韓文化。來自印尼的琪燕表示，平常喜歡看韓劇，劇中醃製泡菜的畫面，一直想體驗看看，這次的活動終於如願以償。