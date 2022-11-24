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體驗多元文化 移民署邀新住民手做韓式泡菜

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
印尼新住民琪燕（右）開心地將做好的韓式泡菜分裝置密封罐內保存。圖／移民署嘉義市服務站提供
印尼新住民琪燕（右）開心地將做好的韓式泡菜分裝置密封罐內保存。圖／移民署嘉義市服務站提供

移民署嘉義市服務站為讓新住民體驗多元文化，邀請擅長日韓及中式料理達人葉育成分享韓式泡菜的小故事及手作泡菜，對於能動手作韓式泡菜新住民覺得新鮮有趣。嘉義市服務站希望經由展現異國不同文化，讓來自世界各國的新住民朋友能彼此欣賞、理解。

葉育成表示，泡菜被美國《健康》雜誌評選為世界五大健康食品之一。而南韓因緯度較高，冬天寒冷的氣候讓蔬菜不易保存，所以需要透過醃製的方式，將蔬菜儲存到冬天食用。葉育成在示範製作泡菜的過程中，以水梨、糖、魚露、洋蔥、胡蘿蔔絲、韭菜段等配料來增加甜味及口感，並添加南韓蝦米與糯米醋來加速泡菜發酵。

現場不時傳來新住民朋友的歡笑聲，夾雜著「原來南韓泡菜加入水梨汁是為了增添黏稠度，讓泡菜醃製的更入味！」、「可惜現在做好的泡菜還要再發酵1個月才能吃！」，來台20年的越南新住民阿雁表示，不但可以增進新住民朋友間的交流，還可以認識南韓文化。來自印尼的琪燕表示，平常喜歡看韓劇，劇中醃製泡菜的畫面，一直想體驗看看，這次的活動終於如願以償。

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，「一份泡菜，一份情」，將人情味融進傳統的飲食之中，有句話說，「沒有泡菜的飯就不是給韓國人準備的。」泡菜不僅是南韓傳承的生活習慣，也是無形的文化資產，隨著韓流崛起，韓式泡菜（Kimchi）不僅進入英文辭彙，也是國際美食的常客。藉由辦理多元文化活動，讓新住民及社區民眾認識不同國家的風土民情，相互理解與交流，共創友善的環境。

學員一同展示自己完成的韓式泡菜。圖／移民署嘉義市服務站提供
學員一同展示自己完成的韓式泡菜。圖／移民署嘉義市服務站提供
越南新住民阿雁展示自己完成的韓式泡菜成品。圖／移民署嘉義市服務站提供
越南新住民阿雁展示自己完成的韓式泡菜成品。圖／移民署嘉義市服務站提供
韓式泡菜成品。圖／移民署嘉義市服務站提供
韓式泡菜成品。圖／移民署嘉義市服務站提供
料理達人葉育成現場示範手作韓式泡菜。圖／移民署嘉義市服務站提供
料理達人葉育成現場示範手作韓式泡菜。圖／移民署嘉義市服務站提供

新住民 嘉義

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