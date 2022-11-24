媒合創業貸款突破5千萬元 嘉市工策會最佳助攻手

嘉義市工商發展投資策進會積極輔導青年創業，今年創業諮詢累計195案，更協助25位創業者找到資金，所媒合的創業貸款突破五千萬元。工策會總幹事許燿宏表示，市政府搭建平台，工策會針對個案輔導，連結銀行端提高核貸率，吸引創業者來嘉深耕發展。

嘉義市長黃敏惠表示，在疫情影響甚鉅的這幾年間，嘉義市以設計力帶動產業升級、以政策帶動聲量討論，大至吸引連鎖品牌進駐，小至風格質感小店林立，疫情期間外客不減反增。

黃敏惠表示，嘉義市是一個讓年輕人築夢、圓夢的好城市，市府以多元培力、職涯就業、創業輔導、新創孵化、公共參與五大面向推動青年政策，其中創業輔導包括前期諮詢、中期行銷推廣、後期服務升級或補助計畫釋疑等，工策會具有豐富的業師資料庫，能減少創業過程摸索的挫敗。

工策會總幹事許燿宏表示，創業融資由工策會專員黃昭翰輔導，2020年貸款媒合8百萬元，去年成長至2千萬元，今年更一舉突破5千萬元，3年輔導核貸總計超過7千8百萬元，這是由市政府搭建平台，工策會針對個案輔導，並連結銀行端加速行政與提高核貸率，營造友善創業環境，吸引創業者來嘉深耕發展。