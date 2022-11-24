古坑水碓南橋高齡不堪用 斥資2.6億進廠維修後年完工

雲林水碓南橋是古坑鄉、斗六市交通往來的重要橋梁，車流量龐大，但因橋梁使用逾40年，相當老舊且橋梁梁底高度不足、落墩數過多，不符治理計畫需求，汛期遇豪大雨，也有通水斷面不足風險，縣府向中央爭取經費改建，斥資2.6億元今天動工，預計後年3月完工。

縣長張麗善、公路總局五工處長郭清水、水利署第五河川局秘書孔祥嘉、古坑鄉長沈勝騰等人，今天出席水碓南橋動土祈福儀式。張麗善說，縣府原定支出19％自籌款、約2200多萬元，但近期物價波動、原物料上漲，發包作業受阻，自籌款提高至5000多萬元才順利發包。

縣府工務處表示，水碓南橋於民國68年興建使用至今，橋墩明顯裸露、橋梁多處龜裂脫落且防洪治水斷面不足，原寬面8.6公尺常發生汽機車爭道現象，此次改建工程總長650公尺，採4跨預力I型梁橋型式改建，除擴充寬面至18公尺，並劃設慢車道、快車道和機車道，也將引道從15公尺拓寬至18公尺。