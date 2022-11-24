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嘉義在地故事微型展 老照片訴說往日時光

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「嘉義人‧嘉義事在地故事微型展」在世賢圖書館開展。圖／嘉義市政府提供
「嘉義人‧嘉義事在地故事微型展」在世賢圖書館開展。圖／嘉義市政府提供

嘉義人‧嘉義事在地故事微型展」日前在世賢圖書館開展，內容涵括遴選出的155件具有共同歷史記憶與回憶的老照片，以及以認識與探索嘉義市木都文化本質規畫的10項主題故事等，呈現了與在地連結的關聯性與生活化。嘉義市文化局代理局長葉國樑表示，透過在地資料的徵集，讓過去美好生活記憶重現，不僅是文史的蒐集，亦是一種文化的傳承。

嘉義市文化局與雲林科技大學合作辦理「嘉義人‧嘉義事在地資料徵集計畫」，徵集1980年代以前嘉義具代表性或歷史文化意義的老照片、檔案文獻等，徵集341件稿件，遴選出155件。稿件從1920年代跨至1970年代，文化局整理時發現每張照片都充滿了故事與特色；有嘉義市民捐贈1940年代醫用顯微鏡，也有市民捐出1960年代〈嘉農亭〉等7張照片原件，豐富圖書館資源，讓大家有機會看見嘉義歷史的生活影像。

展覽分為二部分，一為老照片復刻展，除有日治時期、民國早年的人物照、團體照外，更有早期社會生態與往日常民生活文化，比如：馬戲團表演、嘉義中山堂服裝走秀、厚生劇團於嘉義座演出防諜劇、廟會繞境、一銀仙草阿伯、國際大戲院海報、嘉義紡織染整廠出品海報、候選人傳單等。

二是以認識嘉義市木都文化本質，探索製材與林業對地方發展下的眾多影響，規劃「製材業」、「阿里山林鐵」、「製材聚落」、「舊屋力」、「老醫館」、「宗教信仰」、「農林教育」、「木雕工藝」、「木業生活」、「地景與觀光」等10項主題，並展示具有歷史價值之文物與館藏主題書等。

一張照片一個故事，書法家盧銘琪與市民馬小姐不相識，卻同時提供〈台灣省立嘉義醫院成立十週年紀念〉攝於1955年11月，他們的父親皆在該院工作，一名是心臟科醫生、一名是外科醫生，二名醫生都同框在老照片中，攝影日期時隔67年，二家後人在圖書館觀展相遇，勾起不少回憶。

「嘉義人‧嘉義事在地故事微型展」自即日起至今年12月31日止於嘉義市世賢圖書館1樓展出，相關資訊可至嘉義市政府文化局網站及臉書查詢。

嘉義市文化局代理局長葉國樑表示，透過在地資料的徵集，讓過去美好生活記憶重現，不僅是文史的蒐集，亦是一種文化的傳承。圖／嘉義市政府提供
嘉義市文化局代理局長葉國樑表示，透過在地資料的徵集，讓過去美好生活記憶重現，不僅是文史的蒐集，亦是一種文化的傳承。圖／嘉義市政府提供
「嘉義人‧嘉義事在地故事微型展」在世賢圖書館開展。圖／嘉義市政府提供
「嘉義人‧嘉義事在地故事微型展」在世賢圖書館開展。圖／嘉義市政府提供
「嘉義人‧嘉義事在地故事微型展」在世賢圖書館開展。圖／嘉義市政府提供
「嘉義人‧嘉義事在地故事微型展」在世賢圖書館開展。圖／嘉義市政府提供

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