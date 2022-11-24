快訊

德國隊無聲抗議：被禁止的彩虹臂章與卡達「體育洗白」

銷毀的不是千萬床墊？大S遭疑狸貓換太子 經紀人還原真相

大林垃圾衛生掩埋場 嘉縣強調符合國家標準

中央社／ 嘉義縣24日電

嘉義縣大林鎮垃圾衛生掩埋場堆置焚化爐底渣引發民眾疑慮，環保局今天表示，大林掩埋場底部舖設不透水布，防止污水滲漏，並設有污水收集及處理設施，符合國家標準。

因九合一選舉，大林鎮垃圾衛生掩埋場成為競選話題，引發民眾疑慮，環保局今天發布新聞稿強調，掩埋場的設施、設備符合國家標準。

環保局說，垃圾焚化產生的底渣，性質上屬於與民生垃圾類似的一般廢棄物，2002年嘉義縣鹿草焚化廠啟用，但早期並無底渣再利用管道，因此當時由各鄉鎮市衛生掩埋場共同擔負掩埋垃圾焚化後底渣責任。

環保局指出，2011年縣府配合中央推動垃圾焚化廠底渣再利用政策，環保局開始將焚化底渣逐步發包民間工廠，製成粒料再利用，大林掩埋場轉型為底渣再利用臨時堆置場，同時兼負大林鎮民生垃圾集中轉運站以及天然災害垃圾清運暫存場址。

環保局表示，累計至2018年止，大林掩埋場暫置底渣為8.9萬噸，近年因底渣再利用管道較為暢通，2019年起進行該場底渣清運再利用作業，預估每年清除1萬噸，預計至今年底前移除4萬噸底渣。

針對民眾關切是否會污染地下水一事，環保局強調，該掩埋場目前由大林鎮公所營運管理，依據歷年定期監測土壤及地下水結果，尚未發現有重金屬等污染物超過法令標準情事，未來也將持續監測。

污水 嘉義

延伸閱讀

大林慈濟運醫中心為癌友量身課程 首屆競賽獲好成果

激戰選舉後下月來嘉參加博茶會 嘉縣文觀局找甜美網紅暖身宣傳

員林灌溉溝血流成河 議員喊:可怕啊恐汙染到農作物

嘉縣男子修燈座摔落身亡 解剖初判死因為電擊

相關新聞

古坑水碓南橋高齡不堪用 斥資2.6億進廠維修後年完工

雲林水碓南橋是古坑鄉、斗六市交通往來的重要橋梁，車流量龐大，但因橋梁使用逾40年，相當老舊且橋梁梁底高度不足、落墩數過多...

古坑天主堂設托嬰中心 送托部分補助、自付額超佛心

雲林縣第3間公設民營托嬰中心今天在古坑鄉成立，由虎尾若瑟醫院營運，出生滿2個月的嬰兒即可送托，預計收托15人，至多可延長...

「台南400Box」耶誕裝置現身民治中心 下月4日點燈

耶誕腳步近，台南市政府在新營民治中心近日已完成布置大型聖誕樹，高約6點5公尺，以聖誕禮物為布置主題，巧妙融入「台南400...

台南大內天后宮旁計畫道路將拓寬 明年初發包

在地方持續爭取下，台南市大內區石子瀨天后宮旁8米寬計畫道路將開闢，最快明年初將發包，總經費4600餘萬元，市府也將辦理大...

選前之夜圓環兩黨交鋒 互拚「全壘打」看板先上

今年因嘉義市長選舉延後，使得選情有些冷清，不過明晚嘉義市文化路噴水圓環選前之夜造勢活動仍是各界矚目的焦點，國、民兩黨市長...

歌迷嗨爆了！韓國頂流女神「宣美」耶誕夜台南獨家開唱

台南市政府上周公佈耶誕跨年全部演出陣容，有來自台日韓近30組藝人，卡司超強，討論熱度還在延燒，市長黃偉哲今天在臉書直播拋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。