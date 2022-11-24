嘉義觀音瀑布老照片展 回味往昔風景

嘉義觀音瀑布風景區百餘張老照片正在文峰遊客中心旁市集展出，呈現往昔風景，有人還從照片中看見年少的自己；嘉縣文化觀光局說，老照片展至月底，可把握觀賞機會。

塵封20年嘉義縣觀音瀑布風景區位於竹崎文峰村，今年初開放後，因沿線步道發生落石，再度封閉整修，文化觀光局募集150多張民國50至80年代觀音瀑布老照片，舉辦「2022竹崎觀音瀑布懷舊展」，也改至文峰遊客中心旁市集展出。

文觀局今天告訴中央社記者，老照片的時間軸橫跨60年，影像內容包括小朋友光著腳丫叫賣「草蚱蜢」賺外快、50年代的手工竹梯、80年代的通天坡、沿途的雜貨店、製作浸柿的水甕等等，往昔觀音瀑布風景區內消失的風景一一再現。

文觀局說，還有參觀的民眾從老照片發現自己年輕的身影；老照片將展至下週三（11月30日），想懷舊的民眾要把握最後一星期的展出時間，週六、日來還能體驗免費手作「草蚱蜢」。

文觀局指出，在921地震前，觀音瀑布是嘉義人郊遊踏青的熱門去處，自地震後瀑布的崖壁崩塌，再加上98年莫拉克風災，造成從牛稠溪南岸溪心寮進入的道路中斷，使得這處瀑布秘境塵封多年。

105年開始進行周邊道路及園區內部修繕，嘉邑行善團捐助新台幣3500萬元施作2座橋梁，嘉義縣政府花費6000萬元改善園區入口的人行步道，阿里山國家風景區管理處完成整理步道、平台及景觀遊憩工程，於今年初試營運。

不過，觀音瀑布園區邊坡持續發生落石成為遊客安全隱患，阿里山管理處9月再度封園，進行「觀音瀑布步道沿線邊坡安全改善工程」，預定明年2月1日完工。