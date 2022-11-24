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古坑天主堂設托嬰中心 送托部分補助、自付額超佛心
雲林縣第3間公設民營托嬰中心今天在古坑鄉成立，由虎尾若瑟醫院營運，出生滿2個月的嬰兒即可送托，預計收托15人，至多可延長收托到3歲，完善山線公共托育服務，讓孩子受到優質照顧。
縣長張麗善、若瑟醫院院長李聰明等人，今為古坑鄉第1所公設民營托嬰中心揭牌。張麗善表示，高齡少子化是雲林縣亟須面對的問題；據統計，縣內0至3歲嬰幼兒約1萬5000多人，縣府除加碼發放生育津貼鼓勵生育，也陸續在北港、虎尾、西螺等地開辦公共托嬰中心。
張麗善說，該中心設在古坑鄉天主堂3樓，除有舒適空間、先進硬體設備，也聘雇專業師資與合格托育人員，提供專業嬰幼兒照護，透過親職教育、生活操作引導與親師互動等方式，提供家長健康安全又多元的托育環境，搭配1、2樓社區式長照中心，實現老幼共融共學。
該中心可收托15名嬰幼兒，以0至2歲為主，出生滿2個月即可送托，最多可延長至3歲，收費標準每人每月9千元，其中政府補助5500元，家長只要自付3500元，就可讓孩子受到完善照護。
李聰明表示，天主教嘉義教區將古坑天主堂幼稚園區域，提供作為雲林縣政府公托場域，另也結合小學生課後輔導，齊力落實社區關懷據點核心理念；有托育需求者，可洽詢報名專線05-5821292。
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