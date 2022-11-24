柳營王醮、縣城隍夜巡 登錄台南市定民俗

台南市文化資產管理處今天指出，「柳營王醮」及「全台首邑縣城隍夜巡」登錄為無形文化資產的市定民俗。

台南市文資處今天發布新聞稿指出，台南市政府依文化資產保存法受理柳營代天院及台南市全台首邑縣城隍廟提報，並於今年10月26日召開台南市民俗審議會，通過「柳營王醮」及「全台首邑縣城隍夜巡」登錄為市定民俗，11月17日公告，也使全市登錄民俗達45項。

其中，柳營舊稱「查畝營」，傳說早期於庄東「三角堀」有民宅13戶，奉祀「代天巡狩遊王」香爐，1915年台灣總督府祠廟台帳記載，此地每3年舉行1次代天巡狩祭典，證實民俗存在逾百年。

柳營代天院「柳營王醮」是大台南地區少見內陸型王醮，舉凡民俗起源、接送王、落壇、五營營主交接、廟前豎天地燈篙、王壇（王府）設置等，顯示急水溪流域中游傳統文化特色。

北區「全台首邑縣城隍廟」創建於1711年（清治康熙50年），是台南三所清代官建城隍廟之一；夜巡起於1970年代城隍爺神示，早年不定期夜巡，2007年起固定於農曆7月後第1個週六舉辦，延續迄今。

縣城隍夜巡目的在於驅鬼除煞，每年依神示的路關，在舊府城四城門內範圍夜巡，捉拿逾期未歸的鬼魂，且在城隍爺擇定路口進行「路祭」；這項民俗是府城地區唯一定期舉辦的城隍夜巡。

文資處表示，民俗審議會認定「柳營王醮」及「全台首邑縣城隍夜巡」儀式內容豐富兼具獨特性，居民高度自主參與，廟方對家鄉民俗用心傳承，已成為地區生活文化中不可或缺的一環。