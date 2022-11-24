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台南大內天后宮旁計畫道路將拓寬 明年初發包
在地方持續爭取下，台南市大內區石子瀨天后宮旁8米寬計畫道路將開闢，最快明年初將發包，總經費4600餘萬元，市府也將辦理大內區市道178線、南181線及南182線區道路平改善工程，讓用路人出入更便利。
台南市長黃偉哲中午視察大內區石子瀨天后宮旁8米寬計畫道路，聽取工務局工程簡報，該計畫寬度為8公尺，目前寬度僅4至6公尺，居民與信徒長期出入不便，都市防災機能不足。南市府已籌措經費約4650萬元，將拓寬為8公尺，道路長度218公尺。
工務局說，藉由道路開闢，將一併檢討周邊排水需求，提升與周邊道路整體銜接順暢，目前進行用地取得及工程細部設計中，若順利最快，預計明年初進行發包。
工務局說，為提升大內區聯外交通路網安全，將針對市道178線、南181、南182線等主要聯外道路路平改善工程，總經費約3190萬元，道路總長約6.5公里。
黃偉哲表示，大內石子瀨天后宮旁8米寬計畫道路開闢有必要性，未來道路開闢後可讓對外交通更加便利，也感謝議會支持。
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