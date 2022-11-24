選前之夜圓環兩黨交鋒 互拚「全壘打」看板先上

今年因嘉義市長選舉延後，使得選情有些冷清，不過明晚嘉義市文化路噴水圓環選前之夜造勢活動仍是各界矚目的焦點，國、民兩黨市長參選人黃敏惠、李俊俋2人都表示會出席民主之夜，將延續這場熱民主嘉年華會，今天雙方先後在噴水圓環周邊掛上新的看板都拚「全壘打」，較勁意味濃厚。

國民黨嘉義市長參選人黃敏惠將她和同黨10名市議員候選人大型看板掛在噴水圓環靠東邊的位置「幸福進行式 嘉義未來市 嘉義全壘打」，展現團結氣勢。

民進黨嘉義市長參選人李俊俋不遑多讓也和同黨9名市議員候選人號次、名字今早一同掛在噴水圓環的西側，「11/26 議員全壘打 贏回嘉義市」。

一東一西雙方互轟「全壘打」較勁意味十足，也宣告明晚的選情之夜兩黨將聚集在噴水圓環前互尬氣勢，預計雙方都會有上千名支持者到場。

兩黨都要轟「全壘打」，噴水圓環裡的紀念塑像剛好是KANO投手吳明捷，形成有趣畫面。

嘉市選委會日前協調後，分為綠營在Ａ區噴水圓環北側、藍營在Ｂ區南側，不少無黨議員也選擇南側；當天活動時間6點至10點，每名議員最多出2輛6噸以下的車，約束分貝數應低於90。

黃敏惠競選總部規畫，屆時首輪讓黃市長、藍營10名議員候選人各自遊行，黃陣營有50、60人旗隊，支持者將會破千人，接著於民生北路入口集結，由黃敏惠和議員候選人一起入場。