歌迷嗨爆了！韓國頂流女神「宣美」耶誕夜台南獨家開唱

台南市政府上周公佈耶誕跨年全部演出陣容，有來自台日韓近30組藝人，卡司超強，討論熱度還在延燒，市長黃偉哲今天在臉書直播拋出驚喜彩蛋，宣布韓國頂流女神宣美12月24日耶誕夜將來台南開唱，勢將掀起K-POP韓流風潮。

市府表示，2023台南好YOUNG耶誕跨年三波卡司，除台灣的一王雙后炎亞綸、魏如萱、艾怡良等，還請來韓國新人氣男團EPEX，網路討論熱烈，網友紛紛在黃偉哲市長IG留言”這卡司太嗨了”、”台南人覺得好幸福”、”12月要嗨爆了”等，還有網友高喊”要回家了”話題持續延燒，市長黃偉哲宣布彩蛋，耶誕夜將邀請韓國頂流女神，前Wonder Girls成員宣美來台南演唱。

市府表示，宣美2007年作為JPY女團Wonder Girls初始成員出道，2017年之後以個人名義推出單曲回歸樂壇，接連唱紅「24小時也不夠」、「滿月」、「pporappippam」等歌曲，一首「Gashina」更是颳起一股「宣美旋風」，海內外都擁有廣大粉絲的宣美，不僅歌唱、舞蹈都備受肯定，還會創作，歌藝才華備受肯定。

這幾年宣美在韓國橫掃各大音樂榜屢次拿下冠軍，今年6月推出的新單曲「Heart Burt」，在YouTube觀看次數已經突破5千萬次，並憑藉此單曲入圍2022年MAMA大獎最佳舞蹈表演SOLO。唱跳女神宣美舞台魅力十足，迷人的聲線和精湛的舞蹈動作，相當吸睛。每次回歸宣美總是有不同的造型風格，自2019年後，睽違3年這次應台南市政府邀請，耶誕夜將首次來台南開唱，勢將颳起一股宣美旋風。

台南好Young耶誕跨年系列活動各場次資訊：

12月3日 (六) 蕭壠魔法糖果屋 13點30分至16點30分

銀河谷音劇團、街頭藝人、闖關活動

12月4日 (日) 善糖甜蜜好時光 13點至16點30分

蘋果劇團、街頭藝人、闖關活動

12月10日 (六) 一起放風迎耶誕 13點至16點30分

小青蛙劇團、泡泡派對、餐車市集、街頭藝人、闖關活動

12月17日 (六) 南瀛草地音樂會 19點至21點30分 主持人：吳建恆

玖壹壹、高爾宣、琳誼、原子少年天王星、潤少

12月24日 (六) 搖滾耶誕演唱會 19點至22點主持人：吳建恆、徐瑋吟

宣美、八三夭、告五人、壞特?te、原子少年OZONE、同理、劉亮延

12月31日 (六) 台南好Young跨年晚會 19點至24點30分 主持人：炎亞綸、徐凱希

炎亞綸、魏如萱、艾怡良、EPEX、FRUITS ZIPPER、五堅情、造夢者樂團(范逸臣、TANK、阿沁、陳建寧)、孫盛希、麋先生、楊宇騰YU、Crispy脆樂團、艾薇、大支、HowZ、莫凡新