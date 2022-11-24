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嘉縣朝野車掃對決 馬英九輔選王育敏 翁章梁領國嘉隊

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
藍綠嘉義縣長候選人今天上午都選在中埔鄉車隊掃街，為首度同區車掃朝野大對決。記者呂慧瑜／翻攝
藍綠嘉義縣長候選人今天上午都選在中埔鄉車隊掃街，為首度同區車掃朝野大對決。記者呂慧瑜／翻攝

決戰倒數48小時，藍綠嘉義縣長候選人不約而同今天上午選在中埔鄉車隊掃街，為首度同區車掃大對決。王育敏由前總統馬英九三度輔選陪同，馬英九說，王育敏能在嘉義縣執政，是很大的福音；翁章梁則帶領「國嘉隊」候選人，以近4小時深度車掃，盼鄉親集中選票支持，最後衝刺，雙方支持者沿路鳴炮，搖旗歡迎車隊。

翁章梁今天中埔車掃8點半展開，立即經過王育敏尚未出發，等待前總統馬英九到場的車隊，雙方支持者禮貌揮手致意；隨後王育敏車隊於9點左右出發，開始於王的故鄉中埔車掃近2小時，中途拜訪地方友人，再於11點趕往大票倉民雄車掃，藍綠雙方今日決戰嘉義縣山區車掃拜票。

前總統馬英九今一下車，王育敏熱情打招呼喊「總統好」，並擊掌；馬英九表示，若王育敏能在嘉義縣執政，對嘉義人來說是很大的福音；王育敏則呼籲，想要改變嘉義的朋友，若還沒返鄉，希望趕快買車票回來投票，「我們一起來改變嘉義，讓嘉義更好」。

翁章梁今天發揮母雞帶小雞，全力衝刺帶領國嘉隊做選戰衝刺，上午車掃中埔4小時，下午車掃民雄4小時到6點，晚上7點再到番路「戰街頭」，今日行程全放山區深度車掃，火力全開；翁章梁表示，選戰最後衝刺，盼鄉親集中選票全力支持國嘉隊候選人。

馬英九 嘉義 王育敏

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