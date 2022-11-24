台南海岸線近70公里 2022年清除逾4000噸漂流物
台南海岸線綿長近70公里，台南市政府水利局統計，今年已清除海岸漂流物逾4000噸，也讓黃金海岸、漁光島及觀夕平台更美麗乾淨。
市府水利局今天發布新聞稿指出，市府響應行政院「向海致敬」政策，每月檢討管控海岸漂流物清除進度，各單位投入總額新台幣6000萬元，今年累計清除逾4000公噸海岸漂流物。
水利局表示，台南海岸線近70公里，海岸沙灘綿長，維護不易，市府去年9月起召開台南市轄內海岸漂流物清除檢討會議，利用空拍影像逐段檢視海岸線清理情形，今年清除海岸漂流物，包括大量塑膠垃圾、保麗龍、竹支、漂流木等。
市長黃偉哲表示，黃金海岸、漁光島及觀夕平台等台南知名海岸景點，已陸續完成清理，提供更優質賞海美景；市府將持續關注海岸線環境維護，讓台南海岸保持美麗又乾淨的海灘風貌。
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