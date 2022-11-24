激戰選舉後下月來嘉參加博茶會 嘉縣文觀局找甜美網紅暖身宣傳

嘉義縣五合一選舉周末投票，激烈選戰結束，文化觀光局歡迎民眾下個月來逛嘉義博茶會，喝好茶逛市集，放鬆心情。

文觀局說，下個月嘉義將迎來一場時尚盛事，12月10日至18日，為期9 天，在台18線阿里山公路上中埔鄉農會金蘭分部，舉辦2022嘉義博茶會，今年主題為「茶&時尚」，將以嶄新氣質重新定位東方美學及台灣茶產業。

文觀局宣傳嘉縣旅遊觀光及博茶會，邀請知名Instagram網紅蔡旻，她有著精緻五官與韓系臉孔，清新自然甜美的美貌吸引不少粉絲追蹤，蔡旻在IG貼文表示，想安排一趟說走就走的小旅行，最後選擇小時候常來的嘉義縣，多年後以接地氣的方式重新探索嘉義，玩遍佐登妮絲城堡、民雄鵝肉亭、六腳興旺餅舖。

蔡旻首站來到全台最夯的「大林佐登妮絲城堡」，遊走在如宮殿般建築，欣賞花園的繽紛景色，拍了許多美照，還在城堡享用燻鮭魚燉飯，直誇燻鮭魚大方的給了6片，口感入口即化，十分美味。

隨後前往民雄吃特產鵝肉，鵝肉鮮美多汁，一口咬下齒頰留香，最後到六腳鄉市場買「蒜頭餅」，蒜頭餅甜鹹結合恰到好處，入口先是餅皮的香，再來是內餡的甜，吞下後蒜頭的尾韻隨從鼻腔襲來，是來嘉必買伴手禮之一。