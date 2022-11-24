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選舉溫馨面！ 台南候選人設計馬卡龍兒童專用口罩

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員候選人李伯利送小朋友兒童專用口罩。圖／李伯利提供
台南市議員候選人李伯利送小朋友兒童專用口罩。圖／李伯利提供

台南南區、安平區市議員候選人、城市幸福發展協會理事長李伯利感於防疫措施未完全消退前，口罩仍需戴好戴滿，精心設計製作1600個馬卡龍系列兒童專用口罩，還特別用注音標示「誠實最有利」，發送給幼兒園小朋友，受到孩子喜歡。

馬卡龍系列兒童專用口罩有Tiffany藍、櫻花粉、馬卡龍綠、粉嫩黃、薰衣草粉紫等，都是小朋友喜愛的繽紛亮眼顏色，在課輔班發送時，小朋友一陣歡呼後紛紛打開來戴。李伯利說，這就是設計馬卡龍系列兒童專用口罩的目的，藉著可愛美觀的口罩吸引小朋友樂意戴著，達到防疫效果。

李伯利說，冬季本來就是呼吸道病毒流行期，新冠肺炎疫情看似稍緩，但RSV病例卻明顯增加，醫師也提出警示，因此直至明年元宵節過後，防疫措施皆不可輕易解封，民眾切勿鬆懈。26 日就要選舉，若確診就無法前去投票，而孩童若是確診也相對增加大人的感染機率，也會影響到投票率

李伯利表示，他的政見一再強調，無論身、心、靈都是預防重於治療的概念，與其成為麻煩之後再動用社會成本處理，不如一開始就作對的事。孩子是未來社會的中堅，在家庭中給予正確的價值觀，無論是公衛、環保意識都要從小灌輸。疫情是危機也是轉機，可以藉此教育孩童保護自己也是保護別人。

口罩 投票率

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