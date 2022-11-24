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台南選舉走音樂、溫馨風 欣賞運河夜景戀戀安平

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員南區、安平區候選人李啟維明晚的選前之夜造勢晚會，除了演唱還要在安億橋上欣賞運河之美。圖／李啟維提供
台南市議員南區、安平區候選人李啟維明晚的選前之夜造勢晚會，除了演唱還要在安億橋上欣賞運河之美。圖／李啟維提供

九合一選舉剩最後兩天，候選人都把握最後衝刺機會，台南安平南區市議員候選人李啟維，明晚25日將在安平天后宮選前之夜的造勢晚會，安排溫馨的散步浪漫遊運河，在安億橋上欣賞運河璀璨夜景拍照留念。另候選人林美燕則是連續2天舉辦音樂會，用歡樂方式來造勢。

李啟維表示，運河是台南的母親之河，台南人的生活和運河息息相關，運河流著許多的悲歡離合酸甜苦辣，乘載著年輕的記憶，很多電影在這裡拍攝，很多台灣歌謠都和運河有關，台南運河也在歷任市長整治下浴火重生，宛如掛在台南脖子上的翡翠項鍊，閃閃發光，讓城市顯出高貴氣質，越夜越美麗。

他說，明年台南建城400年，明晚7點在安平天后宮的造勢晚會，安平才子施伯峰將和大家一起獻唱安平400年最新創作，本土連續劇8點檔主唱吳木和多名歌手也將站台獻唱，競選總部也準備米糕粥點心，期歡迎大家來聽歌，以及在安億橋上欣賞運河、碼頭夜景，並拍照留念。

今晚6點半起，林美燕將在南區灣裡萬年殿廣場舉辦「牽手向前走」音樂會，邀請百分百樂團、章魚體能工作室、台南翁立友、省躬樂舞團演出。明天25日晚上6點選前之夜，也以音樂會方式舉辦，地點在南區國民路的服務處前。

台南市議員南區、安平區候選人林美燕今晚在南區灣裡萬年殿前廣場舉辦音樂會造勢。圖／擷取畫面
台南市議員南區、安平區候選人林美燕今晚在南區灣裡萬年殿前廣場舉辦音樂會造勢。圖／擷取畫面

台南 音樂會 天后宮

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