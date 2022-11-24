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警方護送嘉縣五合一選票到鄉鎮市公所集中保管 24小時護票
嘉義縣長、議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長選票及公投票，共計250萬4千票，嘉市蘭潭印刷廠連續印製3天完成，今天由員警開警車荷槍實彈戒護，運送鄉鎮市公所選務作業中心，員警24小時輪班，錄影監控護票，避免出錯，選票交到選民手上，要經過3道清點手續。
選票及公投票昨今天運送各鄉鎮市公所保管，警方護送選票規模比護鈔還嚴格，做到安全滴水不漏，印刷廠清點裝箱完成後，由荷槍實彈員警保護，再交由各警分局員警開警車，採2車1前1後，護送18鄉鎮市選務作業中心貨車，安全運抵各鄉鎮市公所。
明天上午將由各投開票所主任管理員及選務人員，集中鄉鎮市公所統一清點選票及公投票，明天下午完成投開票所布置，選舉碰上防疫期，各投票所配發7個投票用遮屏，含1個身障者專用遮屏及發燒者專用遮屏，選民要戴口罩投票，口罩上禁止有候選人號次。
選委會說，確診者禁止投票，但因選民名冊未註記，確診選民投票，選務人員無法制止，只能事後有人檢舉移送衛生局處罰。衛生局說，昨天確診者300多人，確診者住居所非投票戶籍，防疫靠選民自律，若確診選民投票被檢舉，查證屬實，依傳染病防治法處罰。
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