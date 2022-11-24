斗南農友生產優質米外銷澳洲 在日本餐廳點這個吃得到

雲林斗南鎮農會與農民契作400公頃稻田，打造產銷履歷「稻米集團產區」，每期產量約1300公噸；今年初開始，每月外銷4至5個貨櫃、約百噸至紐西蘭、香港及澳洲等國。農委會主委陳吉仲、民進黨縣長候選人劉建國今為本月首航外銷澳洲的貨櫃封箱，未來政府持續協助外銷，讓世界都能吃到台灣米。

斗南鎮農會與農民契作，透經貿易商將台灣優質米外銷至澳洲的日本餐廳，昨在精米工場舉辦「台灣優米外銷澳洲首發啟航」活動，陳吉仲、劉建國、前農委會主委曹啟鴻、台灣優米公司總經理陳建彰及農會總幹事張燕容等人出席封箱儀式。

陳吉仲說，農委會全力協助農會設置篩選稻米的機器設備及相關產銷履歷制度生產優質稻米，請台灣優米公司協助外銷，盼讓世界都吃得到台灣米，藉此也能增加農民收入，政府會繼續做農會後盾。

斗南鎮農會外銷澳洲的稻米為台南11號，順利的話未來一年將有400噸稻米銷至澳洲，目前對象是澳洲日本餐廳，以做壽司為主。