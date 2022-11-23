快訊

網傳涉不當金流？國安局長陳明通委律師澄清並將報警提訴訟

嘉大師生研發「柚子果茶醬」 為柚農開啟商機

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
張文昌（左）與麥味登、金色三麥技術開發柚子啤酒。圖／嘉義大學提供
張文昌（左）與麥味登、金色三麥技術開發柚子啤酒。圖／嘉義大學提供

嘉義大學食品科學系助理教授張文昌師生團隊研發「柚子果茶醬」，以獨特的食品加工技術，有效保留柚子香味、減少苦味，將傳統農作物注入全新的靈魂，為柚農開啟新商機。張文昌表示，團隊從消費者端思考需求施展創意，研發出多種健康且美味可口、風味獨具的「柚子果茶醬」，目前已有多家飲料業者進行洽談合作，後續將大量應用於飲料業。

嘉義大學張文昌師生團隊在台北喜來登飯店舉辦2022農糧科研成果發表會中「柚子果茶醬」正式亮相，是第一瓶以「微電腦電動水果削皮機」取肉所製造的台灣本土柚子果茶醬，以獨特的食品加工技術處理，展現國產文旦柚價值。未來可將技術轉移民間，全力媒合經銷通路，達到產、官、學、銷一條龍的效果，為農業提升最大利益。

成果發表會上，團隊示範改良後的「微電腦電動水果削皮機」，利用微電腦控制機器下刀角度與深度達到去皮動作，10秒鐘即可削好一顆文旦柚，一天可處理柚子原果達1.5公噸以上，從此，不再需要擔心剝皮傷手的問題，不僅加快文旦柚剝皮之速度，也開啟後續機器快速分離柚子果肉及果汁的精鑰，全台第一瓶柚子果茶醬隨之誕生。

張文昌表示，嘉大師生團隊在農糧署相關單位全力支援下，致力農產品加工科學研究，以科技為現代魔法，從消費者端思考需求施展創意，研發出多種健康且美味可口、風味獨具的「柚子果茶醬」，已有多家飲料業者進行洽談合作，後續將大量應用於飲料業，取代韓國進口之柚子茶。

張文昌（中）向農糧署長胡忠一說明「微電腦電動水果削皮機」取肉技術。圖／嘉義大學提供
張文昌（中）向農糧署長胡忠一說明「微電腦電動水果削皮機」取肉技術。圖／嘉義大學提供
嘉義大學助理教授張文昌研究團隊以創新應用技術為柚農開啟商機。圖／嘉義大學提供
嘉義大學助理教授張文昌研究團隊以創新應用技術為柚農開啟商機。圖／嘉義大學提供
張文昌（右）與鮮太王食品有限公司合作開發柚子醋及柚子和風醬。圖／嘉義大學提供
張文昌（右）與鮮太王食品有限公司合作開發柚子醋及柚子和風醬。圖／嘉義大學提供
第一瓶以「微電腦電動水果削皮機」取肉製造的台灣本土柚子果茶醬。圖／嘉義大學提供
第一瓶以「微電腦電動水果削皮機」取肉製造的台灣本土柚子果茶醬。圖／嘉義大學提供

團隊 文旦

延伸閱讀

選前市議員候選人涉賄選起訴 總長嘉勉南檢查賄團隊

青年志工團「台語巢」 讓台語掀起世代新「巢」流

關懷流浪動物 Young飛團隊號召學生體驗動物救護

嘉大研發第一支國產發酵豆乳 兼顧健康、營養

相關新聞

漁光島將成親水遊憩區 打造接軌國際港灣水岸環境

安平商港發展北觀光、南自貿，除了亞果遊艇與新加坡悅榕集團、南仁湖集團共預計投入逾百億元發展觀光之外，漁光島也將打造成親水...

台南花園夜市射氣球索5200！管委會說話了：確實是慣犯

有民眾在網路上爆料，指11月20日前往台南花園夜市玩射氣球，過程中業者一直說「再給你一次機會，中一個就有大隻娃娃」，結果...

「看不到的建設」 嘉義市長黃敏惠：做就對了

汙水下水道工程被稱為「看不到的建設」，卻是現代都市重要的公共設施之一，「嘉義市污水系統第一期-分支管網及用戶接管第2、3...

獲國家人才發展獎肯定 台南市勞工局培育人才有秘訣

台南市政府勞工局人才培育榮獲勞動部「2022國家人才發展獎-機關(構)團體獎」肯定，由局長王鑫基率隊北上領獎，行政院政務...

雲林檢警調積極查賄 綠黨部主委「作詩」反賄選

選戰進入最後階段，民進黨雲林縣黨部今天召開反賄選記者會，主委林金忠肯定檢警調積極查賄，呼籲台灣民主得來不易，若被賄選破壞...

日本山形市感恩燈籠 112年1月台南鄭成功祖廟展出

台南和日本山形市締結友好城市5週年，兩市共同舉辦祈願燈籠企劃，台南書法紅燈籠及祈願燈籠暑假期間高掛在山形JR車站，山形也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。