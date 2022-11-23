嘉大師生研發「柚子果茶醬」 為柚農開啟商機
嘉義大學食品科學系助理教授張文昌師生團隊研發「柚子果茶醬」，以獨特的食品加工技術，有效保留柚子香味、減少苦味，將傳統農作物注入全新的靈魂，為柚農開啟新商機。張文昌表示，團隊從消費者端思考需求施展創意，研發出多種健康且美味可口、風味獨具的「柚子果茶醬」，目前已有多家飲料業者進行洽談合作，後續將大量應用於飲料業。
嘉義大學張文昌師生團隊在台北喜來登飯店舉辦2022農糧科研成果發表會中「柚子果茶醬」正式亮相，是第一瓶以「微電腦電動水果削皮機」取肉所製造的台灣本土柚子果茶醬，以獨特的食品加工技術處理，展現國產文旦柚價值。未來可將技術轉移民間，全力媒合經銷通路，達到產、官、學、銷一條龍的效果，為農業提升最大利益。
成果發表會上，團隊示範改良後的「微電腦電動水果削皮機」，利用微電腦控制機器下刀角度與深度達到去皮動作，10秒鐘即可削好一顆文旦柚，一天可處理柚子原果達1.5公噸以上，從此，不再需要擔心剝皮傷手的問題，不僅加快文旦柚剝皮之速度，也開啟後續機器快速分離柚子果肉及果汁的精鑰，全台第一瓶柚子果茶醬隨之誕生。
張文昌表示，嘉大師生團隊在農糧署相關單位全力支援下，致力農產品加工科學研究，以科技為現代魔法，從消費者端思考需求施展創意，研發出多種健康且美味可口、風味獨具的「柚子果茶醬」，已有多家飲料業者進行洽談合作，後續將大量應用於飲料業，取代韓國進口之柚子茶。
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