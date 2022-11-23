用歌聲助選 台語歌手七郎二度返鄉挺南市議員沈家鳳
台南市市議員第一選區選情緊繃，出身東山的台語歌手七郎今返鄉辦個人音樂會，透過歌聲籲請鄉親支持好友沈家鳳連任。
本名蘇振龍的七郎是東山人，58歲的他，曾獲台語歌唱比賽第一名，崛起歌壇甚早，4年前就曾返鄉為初次投入市議員的沈家鳳助選，這次是二度力挺。
七郎說，細數四年來沈家鳳在婦幼及長輩政策上，更是積極爭取；不管是健保福利金、不孕症補助、生育獎勵金等福利及親子公園等建設都已經實現，請大家要全力支持會做事的好議員，將票投給2號的沈家鳳。
沈家鳳開心的說，當前關鍵時刻，獲得好朋友返鄉相挺更是感動不已，如能當選，未來4年也將繼續努力爭取65歲健保免費、溪北公立托嬰中心等福利，落實台南宜居城市的名號。
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