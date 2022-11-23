「看不到的建設」 嘉義市長黃敏惠：做就對了

汙水下水道工程被稱為「看不到的建設」，卻是現代都市重要的公共設施之一，「嘉義市污水系統第一期-分支管網及用戶接管第2、3標工程」今天在港坪運動公園舉行竣工典禮。市長黃敏惠表示，即使資源有限、工程艱辛，只要做就對了，才有如今平整道路、舒適環境的成果。

上午由嘉義市長黃敏惠、內政部常務次長吳堂安、多位議員及貴賓一起啟動竣工儀式，與市民分享完工的喜悅。

市長黃敏惠表示，「看不到的建設，做就對了！」這工程非常艱辛，因為嘉義市的資源有限，經里長、工務處及承包廠商不斷地與市民溝通，得以進行。這幾年來市府不斷建置雨水、汙水下水道，兩者功能不同，但都是看不到的工程，在工務單位的用心規劃、執行，讓市民得以看到平整的道路、舒適的環境，努力做好汙水工程，城市才會進步。

內政部常務次長吳堂安表示，這工程為嘉義市的汙水工程建立了指標，汙水建設做得更完善，就是邁向文明的指標，也是環境永續的里程碑。

工務處表示，這項工程總經費為5億2千6百萬元，於2020年5月18日開工，工程範圍涵蓋港坪里、福安里、福全里、竹圍里、保生里、重興里等地區，一共完成了管網建置9千8百公尺，30棟大樓的接管，加上一般用戶的接管戶數2千6百44戶，較契約預估的1千8百86戶超出了近8百戶。另選擇遠東街51巷以嘉義北港線的台糖鐵道為創意發想，進行採取「三改善、一優化」策略，讓後巷景觀變得舒適明亮且富有主題性，同時也保留了在地居民對這片土地共同的美好記憶。