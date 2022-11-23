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112全國運第2支影片 Team Tainan一起挺台南

中央社／ 台南23日電

台南市承辦112年全國運動會，今天第2支宣傳影片「Team Tainan!一起挺台南!」，以1日時間縱軸出發，以運動員及一般市民兩種角度，將優秀選手備戰衝勁與南市街景小吃巧妙結合。

台南市政府將於明年10月21日至26日承辦全國運動會，繼6月份推出第1支宣傳影片「台南接棒」，宣告台南市接棒籌辦賽事；今天第2支宣傳影片，市長黃偉哲更親自入鏡帶領主角往前衝，透過影片向市民疾呼：全員啟動，奮戰不懈！Team Tainan！一起挺台南！

黃偉哲表示，全運會第2支宣傳影片動員數十名台南市優秀選手參與拍攝，呈現選手平日從早到晚不為人知艱辛鍛鍊一面。2020東京奧運舉重女將方莞靈、田徑十項全能總分躍居史上第4傑的王晨佑，以及多位上屆全運會金牌選手都參與其中。

黃偉哲說，優秀運動選手是台南的驕傲，必須透過112年全國運動會的宣傳被看到，他們奮戰不懈精神就是全體台南市民的精神。112全國運動會不僅是選手的事，也是全體市民共同參與的盛大賽會，歡迎全民一同來Team Tainan挺台南。

體育局長陳良乾表示，影片還有多個彩蛋，要給市民朋友意外驚喜。首先片中盛情邀約到台南前旅美職棒投手郭泓志擔任神秘嘉賓，象徵全民齊心力挺自己的城市！影片最後可見到黃偉哲在眾人終於結束影片拍攝之際，盛情邀約工作人員到巷口吃小吃，展現暖男性格一面。

體育局今天新聞稿表示，後續將陸續推出選手深度專訪影片，讓民眾深入了解選手備戰賽事心路歷程，一起為選手加油，期勉選手全心一意備戰，為台南市再破全國運動會獎牌數紀錄，展現東道主的體育競技實力。

台南 黃偉哲 體育

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