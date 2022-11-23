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智慧機械海外推廣有成 今天在台南展現成果

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
經濟部國際貿易局今天邀台灣四大公會，在台南市歸仁區大台南會展中心，舉辦智慧機械海外推廣計畫成果發表會。圖／經濟部國際貿易局提供
經濟部國際貿易局今天邀台灣四大公會，在台南市歸仁區大台南會展中心，舉辦智慧機械海外推廣計畫成果發表會。圖／經濟部國際貿易局提供

經濟部國際貿易局今天邀台灣四大公會，在台南市歸仁區大台南會展中心，舉辦智慧機械海外推廣計畫成果發表會。根據貿易局統計，今年1到10月機械出口值與去年同期相比，成長6.1%，達到241億美元，機械產業在疫情期間仍表現亮眼。

經濟部國際貿易局繼去年首度與台灣機械工業同業公會、台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣木工機械工業同業公會等三大公會合作，協助機械業者突破疫情下的行銷困境。今年再接再厲，邀請電子設備協會共同加入，以「母雞帶小雞」的方式，持續擴散影響力，藉由智機虛實共鳴，搶攻國際商機。

貿易局組長張淑逸說，貿易局辦理「智慧機械海外推廣計畫」，由精密機械研究發展中心、中華民國對外貿易發展協會共同執行，協助業者數位轉型，從照片到影像，從360度環景科技到線上展示，幫助產業全面翻轉。

今年四大公會引領87家廠商，產出50部短影音，輔導數位行銷轉型；線上形象館升級改版，建材家具、電動車、航太、醫材、鞋子5大應用領域超過百家國內智慧機械品牌廠上線展示。360沉浸式體驗部分，協助7家業者實境拍攝，讓買主感受台灣業者的製造實力。

張淑逸說，新冠疫情對全球生產製造及貿易造成嚴重的衝擊，貿易局策略性地協助公會會員數位平台建置、搜尋引擎優化、Google 關鍵字廣告等，今年並導入「智慧工廠產業地圖」圖解硬體設備商供應鏈，搭配線上洽談找尋國外買家，抓住疫後商機。

疫情 台南

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