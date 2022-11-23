南市曾文區交通改善 市道318路平下月完工
台南市道318線道路是聯絡台南曾文區麻豆、官田、下營、六甲間要道，因路面龜裂、破損，台南市政府及中央投入逾3400萬元改善，預定下月完工，市長黃偉哲中午視察時，指示工程要如期如質完工，還給用路人更安全回家的路。
市道318道路連結麻豆至官田工業區間，10年來路面龜裂、破損，台南市政府今年爭取到中央前瞻計畫約2812萬6000元，加上地方配合款617萬4000元，總經費3430萬元。針對市道318（市道176麻豆寮仔廍至下營南58）約2.3公里路段改善，目前工程進度約85%。
黃偉哲中午前往聽取工務局長蘇金安工程簡報，蘇金安表示，這項工程預估下月中旬完工，路平改善後，不僅提升用路人行車平坦舒適度，也會對整個區域的觀光經濟發展帶來很大幫助。
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