南市曾文區交通改善 市道318路平下月完工

台南市道318線道路是聯絡台南曾文區麻豆、官田、下營、六甲間要道，因路面龜裂、破損，台南市政府及中央投入逾3400萬元改善，預定下月完工，市長黃偉哲中午視察時，指示工程要如期如質完工，還給用路人更安全回家的路。

市道318道路連結麻豆至官田工業區間，10年來路面龜裂、破損，台南市政府今年爭取到中央前瞻計畫約2812萬6000元，加上地方配合款617萬4000元，總經費3430萬元。針對市道318（市道176麻豆寮仔廍至下營南58）約2.3公里路段改善，目前工程進度約85%。