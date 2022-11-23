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漁光島將成親水遊憩區 打造接軌國際港灣水岸環境

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
安平商港發展北觀光、南自貿，除了亞果遊艇與新加坡悅榕集團、南仁湖集團共預計投入逾百億元發展觀光之外，漁光島也將打造成親水遊憩區。記者鄭維真／攝影
安平商港發展北觀光、南自貿，除了亞果遊艇與新加坡悅榕集團、南仁湖集團共預計投入逾百億元發展觀光之外，漁光島也將打造成親水遊憩區。記者鄭維真／攝影

安平商港發展北觀光、南自貿，除了亞果遊艇與新加坡悅榕集團、南仁湖集團共預計投入逾百億元發展觀光之外，漁光島也將打造成親水遊憩區。台灣港務公司指出，大小月牙灣為下一步招商重點，今年起進行漁光島基礎建設，台南市政府也將成立安平港灣市港合作整合推動平台，推動高雄港務分公司安平港營運處升格為台南分公司，配合都市發展紋理，建構與國際接軌的港灣水岸環境。

立委林俊憲表示，安平港是國際商港且鄰近市區，不論是商業應用或是觀光發展，都極具開發潛力，近年中央、地方合作，招商已有初步成效。在觀光部分，亞果遊艇與新加坡悅榕集團合作，預計投入30億元打造台灣首座「國際遊艇城」，創造1500個工作機會；另一側水岸複合觀光遊憩區，則由南仁湖集團投入103.4億元，計畫分5期開發，將有觀光旅館、飯店及購物中心。

台灣港務公司總經理陳劭良指出，安平港以北觀光、南自貿的大原則規畫，北邊的遊艇水岸觀光及海灣遊憩區共占地108公頃；南邊自由貿易港區及綠能倉儲物流區有82公頃。目前遊艇碼頭區已完成招商，大小月牙灣則是下一步的招商重點，正積極透過訪商作業實際了解需求。陳劭良說，林俊憲向中央爭取3.23億元經費，讓港公司今年度到115年度進行安平港漁光島沙灘基礎設施開發、漁光橋路型調整以及汙水納管等配套基礎建設，未來將持續與市府密切合作。

漁光里長林寧峰說，漁光島是熱門景點，吸引年輕人朝聖，期待將來能結合在地文化、水上活動及迷人沙灘共同打造老少咸宜的休憩環境，帶動在地經濟。

南市觀旅局長郭貞慧表示，為打造安平觀光港，預計成立安平港灣市港合作整合推動平台，推動高雄港務分公司安平港營運處升格為台南分公司，同時與港務公司合作，推動各項招商計畫，打開安平商港觀光區域，提供國內外遊客在港濱進行海洋遊憩活動、休閒度假住宿及購物的舒適空間，期待成為台南觀光港核心區域，也將成為全國唯一以觀光為發展目標的商港。

遊艇 台南

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