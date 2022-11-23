跨單位合作防護 改善台南海岸侵蝕退縮

台南市政府針對轄內幾處侵蝕退縮情況較嚴重的海岸監測，並與經濟部、林務局等相關單位成立海岸防護合作平台，透過人工養灘、海堤重建、潟湖清淤等工法，展現初步成效。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，台南市長黃偉哲上任後重視海岸線侵蝕退縮問題，今年邀集經濟部水利署第五河川局、第六河川局、台江國家公園管理處、林務局嘉義林區管理處等中央機關與市府單位共同成立台南市海岸防護合作平台，定期召開海岸防護分工協商會議。

台南市水利局指出，台南海岸侵蝕較嚴重的包含北門區雙春海岸、七股潟湖沙洲海岸段及南區黃金海岸，七股潟湖沙洲海岸段在台南市政府及台江國家公園管理處合作下共同辦理沙洲復育工作，施作竹樁、木樁或沙腸袋等定砂防護設施，並辦理七股潟湖疏濬，有效減緩潟湖陸化情形。

台南市水利局指出，根據衛星影像分析，七股潟湖沙洲海岸段在2009年以前，年平均退縮量達50公尺，2012至2016年退縮速度已減少為每年6公尺，2016至2022年則呈現穩定趨勢，已有效減緩沙洲侵蝕內縮及潟湖淤積陸化情形，將持續與中央合作改善海岸線退縮情形。

台南市水利局指出，經濟部水利署投入辦理南區黃金海岸人工養灘，面積達15萬立方公尺，目前沙灘已回復約50公尺寬幅。

台南市水利局指出，雙春海岸段已由經濟部水利署籌編經費辦理「台南市雙春海岸養灘工程」，並於今年6月開工，預計今年底可完成養灘2200公尺、養灘體積7萬立方公尺，養灘後將由林務局接續辦理堆砂籬及造林工作，預期將可有效改善海岸退縮情形。