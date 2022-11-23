台南北外環路線從北岸「轉」南岸 市府：少拆很多房子

時代力量立委陳椒華今天召開「台南都會區北外環道路新建工程爭議記者會」，建議台南市政府擇期召開環評說明會，市府表示，北外環2期及4期環評結果，已在2019年6月審查完結，並依環評法公告，程序符合規定，市府將不再另辦環評公聽會。

針對反北外環道南移自救會質疑北外環道路線在居民不知情的情況下變更，並要求將北外環道移到鹽水溪北岸堤防，市府說，當初在路線設計時，即考量到北堤府安路的路寬僅10米，再加上沿岸有多座橋梁，平時就交通繁重，若再設置北外環道，還得新建上下閘道，對當地交通將如雪上加霜，經審慎評估，才決定設在南岸堤防，這條路線定案後就沒再變更過，一直都是既定路線。

市府指出，鹽水溪北岸溪頂寮大橋東側路段(府安路三段)為都市計畫之住宅區，路寬10公尺較南岸中華路30公尺窄小，若採北側路線將有大量住宅房屋面臨拆遷。

為降低對居民住屋的影響，且考量水利法相關規定無法架溪築橋，及北外環快速道路與市中心的鏈結性，因此北外環快速道路路線，規畫於溪頂寮大橋東側由鹽水溪北岸微調轉至南岸，完全不影響快速道路的交通行進，且可提高交通運轉效率，避免北區、中西區、永康區、安平區通勤民眾須橫跨鹽水溪連接橋梁才能行駛北外環快速道路，減少塞車之苦。

市府說，北外環第2期、第4期工程正進行中，目前正辦理北外環第2期工程都市計畫變更、用地取得等說明會已與民意進行溝通召開12場會議，北外環第4期工程辦理都市計畫變更及地方說明會至今也進行9場次，後續仍將進行用地取得公聽會，續與民眾進行溝通。