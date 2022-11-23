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日本山形市感恩燈籠 112年1月台南鄭成功祖廟展出

中央社／ 台南23日電
台南和日本山形締結友好城市5週年，兩市共同舉辦祈願燈籠企劃，山形繪製的感恩燈籠，112年1月將在台南鄭成功祖廟展出。（台南市政府提供） 中央社
台南和日本山形締結友好城市5週年，兩市共同舉辦祈願燈籠企劃，山形繪製的感恩燈籠，112年1月將在台南鄭成功祖廟展出。（台南市政府提供） 中央社

台南和日本山形市締結友好城市5週年，兩市共同舉辦祈願燈籠企劃，台南書法紅燈籠及祈願燈籠暑假期間高掛在山形JR車站，山形也繪製感恩燈籠，明年1月將在台南鄭成功祖廟展出。

台南市政府今天發布新聞稿指出，日本山形市邀約台南市共同舉辦祈願燈籠企劃活動，先由台南提供300個鄭成功祖廟書法紅燈籠及金城國中手繪台日友好祈願燈籠，7月至8月間在山形JR車站通道展出。

山形市政府則邀請東北藝術工科大學1年級生及山形市內中小學生手繪感恩燈籠，不僅以山形水果農特產櫻桃、著名觀光景點銀山溫泉為主題繪製，更以台南吉祥物魚頭君發想，放入山形知名芋煮鍋的插畫，還直接寫上「多謝你」（台語的感謝），傳達山形心意，日本TBS山形電視台也報導此事。

山形市感恩燈籠總數220個，預定今年底送到台南，明年1月將在鄭成功祖廟燈會展出，讓台南市民見證台日友好。

台南市長黃偉哲表示，台南和山形今年締結友好城市5周年，兩市共同舉辦祈福燈籠展示活動，傳遞彼此祈願平安心意，延續雙方深厚交流情誼。

台南市長 日本 鄭成功

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