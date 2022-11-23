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弱勢助弱勢愛相陪 弱勢民眾擔任嘉義縣物資銀行配送員
嘉義縣物資銀行輔導有工作意願能力的弱勢民眾，為進入職場做準備，以物資銀行做短期服務場域，由他們擔任物資配送員，結合多家廠商，將愛心物資送給課後輔導班、長照據點等，這項培力就業計畫，匯集各界愛心，照顧弱勢服務。
社會局結合聖保羅、樹蒞香、豬小妹麵包店、民雄肉包、福源肉粽、阿霞肉粽等21家在地商店，輔導弱勢民眾擔任物資銀行配送員，將愛心物資配送課後輔導班、長照據點、愛心食物冰箱等，讓弱勢民眾感受縣府及社會大眾滿滿的愛。
社會局長張翠瑤說，為讓弱勢族群看見不一樣人生風景，為他們開啟一扇窗，提供培力就業媒介機會，除物資供給，落實惜食觀念，共享食材於社區民眾。
聖保羅朴子店長劉惠姍說，社會有很多需要關懷弱勢朋友，他們生活不容易，聖保羅高興提供愛心服務機會，會一直做下去，希望拋磚引玉，讓更多民間單位及企業加入輸送愛心的行列。
嘉縣慈善團體聯合協會理事長周信成表示，物資銀行關懷弱勢民眾，不僅陪伴更提供就業機會，今年與勞動部發展署申請多元就業方案，結合在地資源，協助弱勢民眾，提供工作場域，協助經濟獨立進而自立。呼籲愛心商店加入關懷弱勢，有意願加入友善廠商，請洽詢嘉義縣慈善團體聯合協會（05）3622123分機20、簡總幹事。
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