快訊

新黨議員候選人路口拜票遭毆濺血住院 嫌犯吐下手理由

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民雄鄉長候選人黃嘉寬檢舉嘉惠電廠製造空汙 環保局稽查未違法

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣環保局今年稽查嘉惠電廠16場次 (含配合南區督察大隊聯合稽查)，執行廠方CEMS監測設施法規符合度及功能查核。圖／嘉縣環保局提供
嘉縣環保局今年稽查嘉惠電廠16場次 (含配合南區督察大隊聯合稽查)，執行廠方CEMS監測設施法規符合度及功能查核。圖／嘉縣環保局提供

遠東集團旗下亞泥轉投資的嘉義縣民雄鄉民營嘉惠電廠，新增2座天然氣鍋爐，無黨鄉長候選人黃嘉寬檢舉空汙嚴重影響在地居民，生命財產及身體健康，尤其嘉惠電廠再增設2座天然氣鍋爐，烏雲密佈、噪音，列入政見公報刊登。

嘉惠電廠廠內3根高聳煙囪， 過去每天上午運轉時會排放黃煙，鄉親質疑有汙染環境之虞，環保局2017年派員稽查27次，均符合排放標準，去年又遭附近松山村民投訴指稱，嘉惠電廠二期擴建測試運轉發電，聽到幾次從電廠傳出來類似爆炸聲，嚇壞居民。

經縣府調查，嘉惠電廠用天然氣發電，1999年通過電廠一期環評，共有3部機組發電，後因需求電力增加，新增1部機組，4年前通過環評差異評估，試運轉一度不順，產生較大聲響及蒸氣，不是爆炸。

黃嘉寬檢舉嘉惠電廠製造空汙噪音，引起環保局重視，環保局說，電廠改用天然氣發電取代燃煤，不再產生黃煙，因天氣變化，冷風過境，冬季陰天因天空背景不同，容易看到濃煙顏色，並非有害人體空汙，最近未接獲空汙及噪音陳情。

環保局說，嘉惠電廠設有連續自動監測設施 (CEMS)，可連續自動採樣、分析、記錄與計算固定汙染源排放管道中的空氣汙染物 (不透光率、硫氧化物、氮氧化物)，並即時傳輸至環保署規定系統。

環保局今年稽查16場次 (含配合南區督察大隊聯合稽查)，執行廠方CEMS監測設施法規符合度及功能查核，結果均符合「固定汙染源空氣汙染物連續自動監測設施管理辦法」規範。CEMS監測數據可至環保署網站查詢，網址：https://data.epa.gov.tw/dataset/detail/aqx_p_187。

嘉縣環保局今年稽查嘉惠電廠16場次 (含配合南區督察大隊聯合稽查)，執行廠方CEMS監測設施法規符合度及功能查核。圖／嘉縣環保局提供
嘉縣環保局今年稽查嘉惠電廠16場次 (含配合南區督察大隊聯合稽查)，執行廠方CEMS監測設施法規符合度及功能查核。圖／嘉縣環保局提供
嘉縣環保局今年稽查嘉惠電廠16場次 (含配合南區督察大隊聯合稽查)，執行廠方CEMS監測設施法規符合度及功能查核。圖／嘉縣環保局提供
嘉縣環保局今年稽查嘉惠電廠16場次 (含配合南區督察大隊聯合稽查)，執行廠方CEMS監測設施法規符合度及功能查核。圖／嘉縣環保局提供

噪音 爆炸 環評

延伸閱讀

紅色警戒！擴散條件差空品不佳 高雄市環保局啟動應變

嘉縣民雄鄉長選舉政見會 4位候選人全到競相提福利政見

中南部擴散條件不佳影響空品 台中7座測站達「橘色提醒」

桃市環保局：脫煤減碳為現在進行式 PM2.5創歷年新低

相關新聞

弱勢助弱勢愛相陪 弱勢民眾擔任嘉義縣物資銀行配送員

嘉義縣物資銀行輔導有工作意願能力的弱勢民眾，為進入職場做準備，以物資銀行做短期服務場域，由他們擔任物資配送員，結合多家廠...

民雄鄉長候選人黃嘉寬檢舉嘉惠電廠製造空汙 環保局稽查未違法

遠東集團旗下亞泥轉投資的嘉義縣民雄鄉民營嘉惠電廠，新增2座天然氣鍋爐，無黨鄉長候選人黃嘉寬檢舉空汙嚴重影響在地居民，生命...

台南後壁公所試辦幸福專車免費接送 打造幸福米鄉

疼惜長輩，台南市後壁區公所今天起試辦幸福專車免費接送長者，來回轄內關懷照顧據點或失智照服據點接送服務，只要3天前向公所申...

虎尾要蓋室內運動場了 全民運動館今動工

雲林縣政府投入2.2億元新建虎尾全民運動館，今天動工，外部建築以虎紋呈現虎尾在地意象，內部規畫設置健身房、韻律教室、瑜珈...

台南永康鐵路地下化過關 謝龍介：做好開發取得社宅

台南市政府為改善地區鐵路沿線交通瓶頸，提出的永康段鐵路地下化可行性研究案已獲行政院核定，未來預計將改建永康、大橋為地下站...

台南買新屋變違建？ 民眾黨議員候選人：居住正義淪空談

民眾黨台南市議員候選人江明宗、江品璁近日接獲民眾陳情，指中西區一新建案在銷售時使用的平面圖無視法定空地要求，取得使用執照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。