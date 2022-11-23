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民雄鄉長候選人黃嘉寬檢舉嘉惠電廠製造空汙 環保局稽查未違法
遠東集團旗下亞泥轉投資的嘉義縣民雄鄉民營嘉惠電廠，新增2座天然氣鍋爐，無黨鄉長候選人黃嘉寬檢舉空汙嚴重影響在地居民，生命財產及身體健康，尤其嘉惠電廠再增設2座天然氣鍋爐，烏雲密佈、噪音，列入政見公報刊登。
嘉惠電廠廠內3根高聳煙囪， 過去每天上午運轉時會排放黃煙，鄉親質疑有汙染環境之虞，環保局2017年派員稽查27次，均符合排放標準，去年又遭附近松山村民投訴指稱，嘉惠電廠二期擴建測試運轉發電，聽到幾次從電廠傳出來類似爆炸聲，嚇壞居民。
經縣府調查，嘉惠電廠用天然氣發電，1999年通過電廠一期環評，共有3部機組發電，後因需求電力增加，新增1部機組，4年前通過環評差異評估，試運轉一度不順，產生較大聲響及蒸氣，不是爆炸。
黃嘉寬檢舉嘉惠電廠製造空汙噪音，引起環保局重視，環保局說，電廠改用天然氣發電取代燃煤，不再產生黃煙，因天氣變化，冷風過境，冬季陰天因天空背景不同，容易看到濃煙顏色，並非有害人體空汙，最近未接獲空汙及噪音陳情。
環保局說，嘉惠電廠設有連續自動監測設施 (CEMS)，可連續自動採樣、分析、記錄與計算固定汙染源排放管道中的空氣汙染物 (不透光率、硫氧化物、氮氧化物)，並即時傳輸至環保署規定系統。
環保局今年稽查16場次 (含配合南區督察大隊聯合稽查)，執行廠方CEMS監測設施法規符合度及功能查核，結果均符合「固定汙染源空氣汙染物連續自動監測設施管理辦法」規範。CEMS監測數據可至環保署網站查詢，網址：https://data.epa.gov.tw/dataset/detail/aqx_p_187。
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