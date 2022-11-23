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台南後壁公所試辦幸福專車免費接送 打造幸福米鄉

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
疼惜長輩，台南後壁公所今起試辦幸福專車免費接送。圖 ／後壁公所提供
疼惜長輩，台南後壁公所今起試辦幸福專車免費接送。圖 ／後壁公所提供

疼惜長輩，台南市後壁區公所今天起試辦幸福專車免費接送長者，來回轄內關懷照顧據點或失智照服據點接送服務，只要3天前向公所申請就可免費搭乘，希望長者能多多走出家門。

今早試辦首日，在後壁區長黃炳元陪同下，由後壁里里長陳志成引導幸福專車，台南市義勇民力協會理事長賴崑樂擔任首班司機，接送後壁里長輩前往失智照服據點。

黃炳元說，後壁區高齡長者眾多，後壁幸福專車能提升區內關懷照顧據點或失智照服據點服務量能，提供有需求長者交通接送服務，更有助於長輩落實「在地老化、活躍老化」讓長者在熟悉的環境中透過社區資源連結的力量，能夠走進社區，也能推動失智症的預防、延緩、照護及友善環境營造。

他表示，市長黃偉哲上任以來非常注重社會福利政策，公所受贈幸福專車後，一直在思考除了在地物資發送、到府訪視、急難關懷服務外，其他更多元用途，提出幸福專車接送服務試辦計畫，解決長者到據點參與活動與上課時交通不便問題，感謝南市義勇民力協會理事長賴崑樂協調協會人員來擔任司機。

後壁公所說，該幸福專車是日前由財團法人台北市臺灣省城隍廟為方便後壁弱勢者照護，以及社福物資發送而捐贈專車，讓公所能利用幸福專車在最短時間內，到達需要幫助的民眾身邊，廟方將城隍爺照顧全民的慈悲精神發揚光大，同時也是公私協力共同照顧社會弱勢典範。

疼惜長輩，台南後壁公所今起試辦幸福專車免費接送。圖 ／後壁公所提供
疼惜長輩，台南後壁公所今起試辦幸福專車免費接送。圖 ／後壁公所提供
疼惜長輩，台南後壁公所今起試辦幸福專車免費接送。圖 ／後壁公所提供
疼惜長輩，台南後壁公所今起試辦幸福專車免費接送。圖 ／後壁公所提供
疼惜長輩，台南後壁公所今起試辦幸福專車免費接送。圖 ／後壁公所提供
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失智症 台南 老化

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