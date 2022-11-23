台南後壁公所試辦幸福專車免費接送 打造幸福米鄉

疼惜長輩，台南市後壁區公所今天起試辦幸福專車免費接送長者，來回轄內關懷照顧據點或失智照服據點接送服務，只要3天前向公所申請就可免費搭乘，希望長者能多多走出家門。

今早試辦首日，在後壁區長黃炳元陪同下，由後壁里里長陳志成引導幸福專車，台南市義勇民力協會理事長賴崑樂擔任首班司機，接送後壁里長輩前往失智照服據點。

黃炳元說，後壁區高齡長者眾多，後壁幸福專車能提升區內關懷照顧據點或失智照服據點服務量能，提供有需求長者交通接送服務，更有助於長輩落實「在地老化、活躍老化」讓長者在熟悉的環境中透過社區資源連結的力量，能夠走進社區，也能推動失智症的預防、延緩、照護及友善環境營造。

他表示，市長黃偉哲上任以來非常注重社會福利政策，公所受贈幸福專車後，一直在思考除了在地物資發送、到府訪視、急難關懷服務外，其他更多元用途，提出幸福專車接送服務試辦計畫，解決長者到據點參與活動與上課時交通不便問題，感謝南市義勇民力協會理事長賴崑樂協調協會人員來擔任司機。