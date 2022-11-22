虎尾要蓋室內運動場了 全民運動館今動工

雲林縣政府投入2.2億元新建虎尾全民運動館，今天動工，外部建築以虎紋呈現虎尾在地意象，內部規畫設置健身房、韻律教室、瑜珈教室、羽球場及籃球場等符合全齡使用的運動設施，預計114年4月完工。

縣長張麗善、立法委員林文瑞、教育部體育署參事葉丁鵬、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代會主席林嘉弘及虎尾鎮農會總幹事蔡武吉等人，今天均出席見證虎尾全民運動館動土典禮。

張麗善表示，縣府在立委林文瑞支持下，獲教育部體育署補助1億元，另縣府自籌5000萬元，加上虎尾鎮長丁學忠協推，除提供現有網球場作為興建基地，公所也自籌7000萬元挹注施建經費。

丁學忠說，虎尾鎮運動人口多元，但目前公所管理多為田徑場、溜冰場、槌球場等戶外運動設施，室內運動愛好者苦無合適場地使用，此次中央至地方共同努力，盼還能提升一波運動風氣。

虎尾全民運動館位置在虎尾鎮立網球場現址，建築物配合基地整體考量，立面以造型遮陽板及玻璃元素，呈現建築輕量感與穿透感；1樓設有技擊室、體適能中心及瑜珈、舞蹈、韻律教室；2樓則為羽球場、桌球室及多功能運動場地等；3樓設置多功能教室，可供運動講演或結合社區活動使用。