台南永康鐵路地下化過關 謝龍介：做好開發取得社宅

台南市政府為改善地區鐵路沿線交通瓶頸，提出的永康段鐵路地下化可行性研究案已獲行政院核定，未來預計將改建永康、大橋為地下站，並於2站間增設康橋地下站，市長候選人謝龍介認為未來將可改善永康交通，但提醒要做好都更評估，並建議與住宅共構取得社宅。

謝龍介表示，台南鐵路地下化是在縣市合併前規畫，因此只規畫原市區8.23公里，合併後，永康目前已成台南人口最多的行政區，人口密集又交通流量大，每天都有塞車，其中平交道是主要原因，地下化後對台南交通非常有幫助，而且是城市縫合第一步。

他說，能有次計畫雖慢了些，但期盼迎頭趕上，而配合永康鐵路地下化，在都市變更計畫上更要審慎評估，因為地下化後土地開發價值數百億元，站體規畫上可考量與住宅共構，甚至聯合開發取得社會、青年住宅，這就必須要有沒有私心的市長，絕對不能圖利特定建商，讓人有上下其手的機會，如此才能有美好的正向發展。

交通局表示，永康段鐵路地下化全長6.72公里，預計可消除3處平交道及3座橫交陸橋，並改建永康、大橋為地下站，另於2站間增設康橋地下站，可行性研究案通過後，將由鐵道局進行綜合規劃，預計興建期9年。