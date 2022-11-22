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台南買新屋變違建？ 民眾黨議員候選人：居住正義淪空談

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
民眾黨台南市議員候選人江明宗（左一）、江品璁（右一）近日接獲民眾陳情，指中西區一新建案在施工過程違法填埋營建廢棄物。記者鄭維真／攝影
民眾黨台南市議員候選人江明宗（左一）、江品璁（右一）近日接獲民眾陳情，指中西區一新建案在施工過程違法填埋營建廢棄物。記者鄭維真／攝影

民眾黨台南市議員候選人江明宗、江品璁近日接獲民眾陳情，指中西區一新建案在銷售時使用的平面圖無視法定空地要求，取得使用執照後繼續違建，陳情人向市府檢舉後只有罰款了事，建商繼續將違建蓋好蓋滿，施工過程還違法填埋營建廢棄物，消費者成冤大頭，居住正義更淪為空談。對此，南市府表示，已開立處分書，並列管拆除違建。

該建案的前工地主任表示，建設公司在施工過程不顧警告，任意填埋營建廢棄物，違建也影響原本的防火設計，他不想同流合汙而選擇離職。地政士吳茂謙指，違建範圍灌入銷售面積，等同讓消費者花大錢買違建，公共安全大打折扣。

江明宗說，在台南違建竟可公然銷售，墊高的價格讓年輕人更難負擔，合法權狀面積嚴重縮水，還要擔負隨時可能被拆除的風險。江品璁表示，居住正義不只要讓民眾買得起房子，更要讓民眾買到安心、合法的房子，一個新建案又是填埋廢棄物、又是公然違建。

市府工務局表示，在得知違規後，立刻就依照台南市政府違章建築處理要點執行，今年4月8日進行查報作業，並在當月15日要求限期30日改善，但後續業者未函覆相關改善結果，因此6月29日就開立處分書，並以優先拆除的違章建築進行列管拆除。另外，涉及違規使用的部分，已在10月18日函文告知並請違規人陳述。

民眾黨台南市議員候選人江明宗（左）指，中西區一新建案在施工過程違法填埋營建廢棄物。記者鄭維真／攝影
民眾黨台南市議員候選人江明宗（左）指，中西區一新建案在施工過程違法填埋營建廢棄物。記者鄭維真／攝影

違建 廢棄物 2022大選 台南市選舉 議員

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