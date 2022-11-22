台南胡麻季27日起跑 善化、安定、西港農會推多項優惠

2022台南胡麻季27日起跑，今天善化、安定、西港三個農會與市政府在新營市政中心舉行宣傳會。

善化農會理事長蘇添益說，很多民眾知道台南胡麻的好，卻不知道農民的辛苦，產區農會都花很多錢與心力來促銷，希望民眾都來給三個農會支持打氣。西港農會總幹事陳月英、安定農會總幹事王寶民都反映政府補助的經費真的不夠。

市長黃偉哲表示，聽到在地農會反映會改進，明年舉辦經費會增加，邀請更多農會加入。台南是胡麻最大產區，多年行銷推廣有完整聚落可參觀體驗，還有琳瑯滿目不斷推陳出新優質胡麻產品，歡迎全台民眾支持選購優質優惠的台南胡麻。

胡麻季各區舉辦時間：11月27日在善化區農會廣場、12月3日在安定區公所西側停車場旁及12月3、4日連續2天在西港區農會後營倉庫。各場活動都有各區獨特的胡麻產品展售及優惠，並規畫相關活動。

善化場有適合親子一起體驗的胡麻榨油DIY、免費提供限量燒酒豬腳湯及麻油肉燥炒蛋麵品嘗，還能以優惠的85折價格購買新推出的2款芝麻拌麵及其他芝麻產品。

安定場的胡麻造型秀讓大小朋友一同發想造型並裝扮，今年結合紙板打卡活動，增加活動趣味性，也提供2500份麻油料理讓民眾免費品嘗，周邊還有食農教育DIY及胡麻親子陶瓷彩繪DIY等活動，消費滿額還可參加摸彩，有機會獲得價值5000元的安定農會提貨券。

西港場今年適逢推廣胡麻節活動第20年，擴大辦理場域，有青農、美食及文創攤位市集，並有食農體驗、DIY及童玩比賽、20周年回顧展，還有限量胡麻料理品嘗、消費滿額送限量胡麻嫂麻布袋及後營7-11中熱拿鐵兌換券及摸彩等活動。