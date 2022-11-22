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環保夜市票選台南復華奪亞軍 日減1800個一次性餐具

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局在永康復華夜市推動降低一次性餐具使用量，日減1800個一次性免洗餐具。圖／南市環保局提供
台南市環保局在永康復華夜市推動降低一次性餐具使用量，日減1800個一次性免洗餐具。圖／南市環保局提供

環保署「2022迺夜市Joy環保」環保夜市票選成績公布，台南市永康復華夜市，不論是得票數或是指標星都全國第2名。市長黃偉哲表示，復華夜市長期打造的優質夜市環境，獲得在地人及遊客的認同與支持，亮眼的表現是夜市模範，希望其他夜市踴躍加入環保夜市行列。

環保局長謝世傑表示，環保署今年首次將環保夜市導入民眾網路票選機制，鼓勵民眾去體驗環保夜市，也藉此讓民眾以及其他夜市了解，只要有心夜市也能為環保盡分心力。

環保夜市票選，全國共16處環保夜市參加，票選項目分為，「使用重複清洗餐具」、「落實垃圾分類」、「裝設油煙防制設備」、「改善餐飲廢(汙)水排放」及「環境與公廁清潔」。經1個月的票選，復華夜市總票數6648票，各項指標的平均星等為4.25顆星。環保局提醒，參加「2022迺夜市Joy環保」票選的民眾，環保署將在11月23日公告票選抽獎中獎名單，超過30萬元的獎項，敬請期待。

謝世傑說，復華夜市為降低一次性餐具使用量，自2020年起內用餐食攤商即全面採用可重複清洗使用的PE材質環保餐具，今年平均每營業日減少一次性內用免洗餐具約1800個。外帶餐食部分，環保局全面輔導攤商不主動提供一次性免洗筷及塑膠湯匙。另外，今年7月29日起至11月15日期間推出「吃喝換好康」集點活動，鼓勵民眾持自備或租借的環保餐杯具購買並盛裝夜市餐飲，也搭配提供環保餐具及購物袋的租借服務，讓民眾忘記帶也能參加活動做環保。

也應減少使用一次用餐具，這些努力使得復華夜市平均每個營業日垃圾量降低8.6公斤、每個營業日資源回收量提升3.4公斤、廚餘回收量提升3.3公斤。

夜市 餐具 環保署

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