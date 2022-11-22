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好消息！交通部核准台南鐵路地下化延伸永康 增康橋站

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
鐵路地下化延伸到永康可行性研究案獲交通部核准，今送行政院核定。圖／交通局提供
鐵路地下化延伸到永康可行性研究案獲交通部核准，今送行政院核定。圖／交通局提供

台南市交通局表示，永康段鐵路地下化可行性研究案，昨天順利獲交通部核准，並於今天送行政院核定，未來預計將改建永康、大橋為地下站，並於2站間增設康橋地下站，屆時不僅可讓旅客享有更好的鐵路服務，更可徹底解放永康開發潛力，帶動本市發展動能。

交通局長王銘德指出，永康段鐵路地下化全長6.72公里，預計可消除3處平交道及3座橫交陸橋，並改建永康、大橋為地下站，另於2站間增設康橋地下站，可行性研究案通過後，將由鐵道局進行綜合規劃，預計興建期9年；

王銘德表示，永康鐵路地下化完工後，可達成縫合鐵道兩側道路，建構鐵道兩側完整道路系統，以提升整體道路系統的可及性目的，並達成均衡都市發展，將帶動營造業及關聯產業發展，而既有3座陸橋，在立體化完成後也可拆除，以提升計畫區內道路服務水準。

台南市長黃偉哲表示，交通部核定永康鐵路地下化可行性研究，象徵永康地區長期以來因鐵路廊帶阻隔所限縮的發展潛能將獲得釋放，永康地區23.3萬市民也將不再受鐵路平交道阻隔之苦，永康地區沿線車站每年約500萬人次的進出旅客也會有更好的鐵路服務。

黃偉哲說，加上永康創意設計園區的積極開發，將來永康地區將扮演串連市區與南科的重要角色，並有效擴大台南市蛋黃區的範圍、成為重要的城市發展引擎，永康地區華麗轉身將指日可待。

交通局指出，為改善永康地區鐵路沿線交通瓶頸，台南市政府於2019年4月10日再次將各界關注的永康段鐵路地下化可行性研究案函送交通部，並依各相關單位意見完成修正報告。

鐵路地下化 台南市長 交通部

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