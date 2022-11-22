台南永康永安路拓寬造成壅塞 今起開放南北各3車道疏解
為改善永康區中正南路、永安路交通瓶頸，台南市政府向中央爭取經費拓寬永安路，由營建署南區工程處進行施作，交通維持計畫從11月22日起至12月31日切換第3階段進行中央分隔島施工，永康區永安路(仁愛街至中正北路)南下車流將改由分隔島西側通行，同時南北雙向各再增加1車道(增加後為3車道)紓解車流，交通局呼籲用路人依照引導牌面行駛，亦可避開易壅塞路段。
交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲相當關切永安路道路拓寬工程帶給市民交通不便問題，指示交通局密切注意各階段施工進度所衍生的交通問題，並協調營建署南工處儘速完成永安路拓寬工程，並分段開放完工車道紓解車流。
王銘德指出，日前協調營建署先將永安路從仁愛街至永安橋路段先開放1個車道讓車輛通行，本次交通維持計畫第三階段工區將由西側切換至中央分隔島，切換後車輛由原東側通行變更為中央分隔島工區東西兩側通行，且由雙向各2車道增加為雙向各3車道，以改善當地交通壅塞狀況。
交通局說，施工期間雖無須特別繞行，但為紓解永安路的車流，亦規畫周邊道路安和路、中正南、北路等為替代道路，沿線重要路口現均已設置導引牌面，讓駕駛朋友依指示方式行駛，市民朋友也可收聽警廣、或透過臺南即時交通資訊網掌握即時交通資訊，避開壅塞時段。
除現場交管人員及相關改道牌面的引導外，大台南智慧交通中心已將北外環道路、永安路、河堤道路、仁愛街及永康交流道鄰近路口納入密切監測，並將配合車流流量，及樣態機動調整路口紅綠燈時制，希望透過這些配套，盡量避免造成工區及臨近道路壅塞，後續將隨時檢視各項交維措施的情況進行調整，將施工所造成交通衝擊降至最低。
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