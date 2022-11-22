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台南市府啟動下營公設地解編、市地重劃 加速地方發展

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市啟動下營公設解編市地重劃。圖／台南市地政局提供
台南市啟動下營公設解編市地重劃。圖／台南市地政局提供

台南市府繼永康及善化多處公保地解編的市地重劃啟動之後，接續啟動下營公設解編市地重劃，可望開發解編後的公共設施保留地，增加下營的住宅用地及興建公園、停車場、廣場和道路等公共設施，活化商圈機能。

地政局將於明年上半年召開座談會，向土地所有權人說明重劃相關內容，並徵詢土地所有權人參與重劃之意願，市長黃偉哲請所有權人踴躍參加並給予支持，一起推動下營區各項建設。

地政局長陳淑美表示，下營區原都市計畫包含3處公園、2處市場、1處機關、1處廣(停)等用地及台糖鐵路用地，分散於下營各處，都市計畫通盤檢討指定必須採取跨區市地重劃方式開發。由於重劃區範圍位於下營重要鄰里生活圈域，周邊土地多已開發，透過本次公保地解編市地重劃可重新連結地區交通系統，擴大當地商圈發展腹地，開發完成後將可整合下營區原有之宗教、地方產業、傳統風貌等特色條件，形成完整之區域生活圈，帶動下營區城市發展及宜居新面貌。

地政局指出，下營公設解編市地重劃區開發面積約7.908公頃，土地權屬公有2人，私有地主240人。開發後可提供住宅區面積5.4308公頃，並劃設公園用地、鄰里公園兼兒童遊樂場用地、停車場用地、廣場用地兼供道路使用、綠地、道路用地等公共設施用地面積2.4772公頃，開發費用預估3.52億元。

停車場 都市計畫 重劃區

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